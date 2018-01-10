1月9日，中国队球员韦世豪（右）在比赛中进攻。

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1月9日，2018年亚足联U23（23岁以下）锦标赛在江苏常州揭幕，东道主中国队以3∶0击败实力不俗的阿曼队，小组赛赢得“开门红”。

这是中国队在U23亚锦赛上取得的首场胜利。亚足联于2014年推出的这项赛事并没有给中国足球留下什么美好回忆，此前中国队两次参赛，6战尽墨，还因此丢掉了2016年里约奥运会的决赛阶段入场券。如此表现，也让球迷对国家队的未来忧心忡忡。如今的这批U23球员可谓“时代的宠儿”，在中国足协新政庇护下，得到了职业联赛锤炼，比赛能力得以提升。这场久违的大胜，也可以视为新政带来的积极信号。

新政影响初现

根据数据统计，2017赛季中超、中甲联赛所有出场的U23球员数量为170名，其中中超球员71名、中甲球员99名。这些球员中的佼佼者构成了本届U23国家队的主力框架，最终确定的23人名单中，有19人在中超和中甲联赛中有过出场记录。在与阿曼队的首发11人中，来自中超球队的球员达到了8人。

这届U23国家队是从足协新政中直接受益的第一支国字号球队。U23国家队主帅、意大利人马达洛尼表示：“幸亏有这个政策，使得我们现在有更多球员在中超中有出场机会。我们希望有更多年轻球员获得比赛机会，让我们去发现。”

在取得3球领先的优势之后，马达洛尼派上了1999年出生的绿地申花队小将刘若钒，加上首发球员杨立瑜和替补出场的南松，共有3名1997年以后出生的球员在比赛中亮相。相比本届比赛的冠军，在2020年亚锦赛上争夺东京奥运会席位才更显重要，因此，1997年以后出生的球员肩负着更重的使命。在这支国家队中，具备下届U23亚锦赛参赛资格的球员达到了9人，不难看出足协和教练组已经在为两年后的目标倾注心力。

韦世豪表现抢眼

纵观与阿曼队的整场比赛，中国队7号球员韦世豪堪称全场最佳，他的精彩表现盘活了中国的左路进攻，上半时30分钟，他用后脚跟妙传李帅，后者随即为杨立瑜送上助攻。此后，韦世豪又贡献了一次助攻和一个进球。下半场，韦世豪被对手踢伤下场，当他并无大碍地走进休息室时，常州奥体中心近1.2万名球迷才如释重负，送上了经久不息的掌声。

赛前，亚足联官网就将韦世豪列为本届U23亚锦赛最值得关注的球员之一，他的表现也确实没有让人失望。对于这位颇有个性的边路好手，马达洛尼给出的评价显得相当克制：“他算是我们技术比较好的球员之一，希望他继续努力训练，尤其是国际大赛方面获得更多经验。我对他在比赛中的表现是满意的，会继续关注这名球员。”而阿曼主教练哈马德·阿萨尼则称赞韦世豪是“本场表现最亮眼的球员”。

值得一提的是，北京中赫国安俱乐部刚刚宣布韦世豪加盟球队，而这一场“完美演出”，不禁让人对这笔交易有颇多正面评价。无独有偶，为中国队首开纪录的杨立瑜也刚刚加盟广州恒大，何超、高准翼等首发球员也成为转会市场上的热门人选，从中不难看出各家俱乐部对这些年轻球员的认可。这些年轻球员如能通过本次亚锦赛展现出自己的实力，也无疑会给他们在俱乐部的位置争取更多机会。

中国队尚需磨砺

在同组的另外一场比赛中，卡塔尔队以1∶0力克乌兹别克斯坦队，中国队凭借净胜球的优势暂居A组头名。不过，由于这一小组4支球队实力相近，等待中国队的还将有两场硬仗。

卡塔尔队和乌兹别克斯坦队均是2014年U19亚青赛的四强队伍，前者最终夺冠。后者在2015年世青赛上闯入了八强，而且两队都有5名以上的球员入选了国家队，大赛经验丰富。而中国队在4年前U19亚青赛仅止步于八强，在去年东亚杯之前，能入选国家队的U23球员只有现在有伤在身的邓涵文和张玉宁。

显然，这支接连缺席世界大赛的队伍需要硬仗的磨砺，毕竟国家队的未来还要由这批球员开创。除去邓涵文，韦世豪、杨立瑜、何超、高准翼与刘奕鸣这5位随国足征战东亚杯的球员均首发出场，从中不难看出从国家队主帅里皮到U23主帅马达洛尼对这几名球员的看重。效力于长春亚泰队的何超此前并非是国少队和国青队的常客，如今却戴着队长袖标成为球队的攻防枢纽，在里皮的关注下，这名年轻球员成长迅速，已当大任。

1月12日，中国队将与乌兹别克斯坦队交手。在常州冬日的冰冷空气中，需要中国队的小伙子继续用胜利给球迷送上温暖。（本报记者 陈晨曦）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 15 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)