中华人民共和国和法兰西共和国联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙于2018年1月8日至10日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首就双边关系和重大国际问题深入交换了意见，决定在相互信任、互惠互利原则的基础上进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。

1.中法两国同为联合国安理会常任理事国，坚持根据《联合国宪章》的宗旨和原则促进世界和平、繁荣、可持续发展和安全。双方将继续推动世界多极化进程，促进以国际法和公认的国际关系准则为基础的多边主义，携手构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。本着这一精神，双方重申对联合国以及联合国秘书长提出的改革的重视，愿共同努力提高联合国的效率和应对能力。

2.中法两国愿继续共同努力，建设开放型世界经济；反对一切形式的保护主义，努力确保公平竞争环境；推动实现更加开放、包容、平衡、互利共赢的经济全球化。为此，双方支持加强二十国集团作为国际经济合作主论坛的作用，鼓励其在国际经济金融治理中扮演更加积极角色。

3.中法两国重申致力于促进贸易和投资自由化便利化，认为世界贸易组织所有成员应进一步落实多边要求和纪律，包括在透明度和补贴通告方面，维护多边体系的牢固性和可信度。双方重申支持出口信贷国际工作组在制定一套新的官方支持出口信贷国际指导原则方面开展磋商工作。双方致力于加强在国际货币基金组织框架下的合作，继续改善国际货币基金组织份额和治理架构。

4.中法两国承诺通过在地区和国际问题上的经常性沟通加强战略对话，推动通过对话和依据包括国际人道法在内的国际法和平解决争端，在联合国内共同推动解决包括中东、非洲、朝鲜半岛及防扩散问题在内的地区和国际热点问题。

——关于朝鲜半岛，中法两国坚持朝鲜半岛无核化目标，坚定推动全面完整执行安理会相关决议。双方呼吁朝鲜履行其国际义务，并以完全、不可逆、可核查的方式放弃其核导计划。中法将继续致力于维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际不扩散体系。

——关于叙利亚，两国支持联合国在日内瓦进程中为在安理会2254号决议框架下政治解决该问题所作的努力。

——关于利比亚，两国支持联合国秘书长特别代表进行的调解，推动利比亚各方通过包容性政治对话妥善解决该问题。双方承诺为打击利比亚非法石油出口等作出贡献。

——关于中东和平进程，两国确认，根据联合国决议，支持基于国际社会承认的边界、安全共处、以耶路撒冷为两国首都的两国方案。

——关于伊朗，两国重申坚持并维护2015年7月14日在维也纳达成的伊朗核问题全面协议，呼吁协议有关各方履行其承诺，全面遵守其国际义务。

——关于非洲，中法两国支持包括萨赫勒五国在内的非洲国家和区域、次区域组织解决非洲和平安全问题的努力，包括打击恐怖主义，愿继续为非洲大陆实现持久和平与可持续发展作出贡献。

5.中法两国强调，恐怖主义威胁没有边界。两国重申坚持联合国在国际合作中的中心协调作用。两国将继续支持在联合国领导下动员各方力量打击各种形式恐怖主义的各项国际倡议。两国重申打击恐怖主义融资的重要性。法方将于2018年4月26日在巴黎就此议题举行国际会议，欢迎中方参加。

6.中法两国重申，以《联合国宪章》为代表的国际法适用于网络空间。双方致力于推动在联合国等框架下制定各方普遍接受的有关网络空间负责任行为的国际规范。双方将加强合作，打击网络犯罪以及其他网络空间恶意行为，包括破坏关键基础设施以及为获得竞争优势而凭借信息通讯技术窃取知识产权的行为。双方同意继续利用中法网络事务对话机制，加强相关交流合作。

7.中法两国重申愿深化和拓展双方在环境保护和应对气候变化领域的合作。中方赞赏在巴黎举行的“一个星球”峰会。法方赞赏中方于2017年12月19日正式宣布启动全国碳排放交易体系。中法两国还对自中方担任二十国集团主席国期间相关工作启动以来绿色金融领域取得的进展感到满意。双方将在《联合国气候变化框架公约》第23次缔约方大会的后续工作中加强合作，推动第24次缔约方大会达成《巴黎协定》可操作性实施细则，并将采取切实行动，推动《巴黎协定》全面、有效和及时落实。中法双方将与各方一道，强化2020年前的行动力度。《巴黎协定》的履行应遵循公平原则、共同但有区别的责任原则和各自能力原则，考虑不同国情。双方将就《生物多样性公约》第15次缔约方大会和2020年世界自然保护大会加强交流。

8.中法两国将就制定世界环境公约事保持建设性对话。双方对签署环境保护行动计划（2018—2020）和国家公园合作协议表示欢迎，支持海洋动植物保护。双方决定启动“中法环境年”，以加强在相关领域的对话。中法两国还将继续确定和实施可持续城市合作项目。

9.中法两国将在双边和联合国、二十国集团等多边框架下就落实2030年可持续发展议程加强交流合作。两国将继续通过中法战略对话加强该领域交流，并于2018年召开中法发展援助工作组会议。中方愿继续常态性参加巴黎俱乐部会议，并发挥建设性作用。

10.中方重申支持欧洲一体化。中法两国将继续积极推动落实《中欧合作2020战略规划》，并本着互惠互利精神在共同关心的领域继续深化中欧全面战略伙伴关系。双方重申致力于支持在开放、透明和公平竞争原则以及世界贸易组织规则基础上发展中欧贸易和投资关系。双方支持尽快达成一份包含市场准入和投资保护内容的雄心勃勃的中欧全面投资协议。

11.中法两国愿本着互信互利的精神加强双边对话，在相互尊重彼此主权与领土完整、重大利益和自主选择发展道路的基础上，继续发展中法全面战略伙伴关系。法方重申坚持一个中国原则。两国元首重申两国战略对话、高级别经济财金对话和高级别人文交流机制的重要性。

12.两国元首对中法两国在经济和财金问题上的合作质量感到满意，对第五次中法高级别经济财金对话2017年12月1日通过《联合情况说明》及作为其附件的《联合金融行动计划》表示赞赏，呼吁尽快落实对话成果，特别是在两国经济在贸易和投资领域开放、加强企业竞争条件、为两国企业提供透明和非歧视性准入等方面。

13.两国元首高度评价中法两国在民用核能领域开展的积极合作，支持双方深化全产业链合作，并对台山核电站1号、2号EPR机组即将投入运营以及两国工业企业就EPR开展的典范式合作表示赞赏。两国元首强调乏燃料后处理对核能可持续发展的重要性，欢迎核燃料循环后端双边高级别委员会双方主席签署协议，以推动在2018年尽早完成在华建设乏燃料后处理／再循环厂的商务谈判。中法两国将致力于推动英国欣克利角核电C项目取得进展，并将继续在塞斯维尔C项目上的努力。法方将继续与中方共同努力，推动中方华龙反应堆技术通过英国相关管理机构的通用设计审查和认证。两国企业将推动布拉德韦尔B项目落实。

14.中法两国愿继续加强在航空领域的良好合作。两国元首鼓励空客公司及其中方合作伙伴围绕A330、A350、A380探讨新合作。中方愿根据中国航空运输市场发展需要，通过同法方的互利、友好协商，继续采购空客飞机。双方对未来签署新合同的前景感到高兴。

15.中法两国支持现代生态农业、食品加工领域合作。两国认识到开放对优质安全产品的市场准入符合双方利益，重申应按各自法定程序积极采用国际标准，促进农业食品贸易，继续深化质量监管合作。双方均高度重视法国牛肉输华的检验检疫问题，将作为未来6个月优先合作的重点，为实现贸易和保障安全作出努力。中方将对符合要求的法国猪肉及乳制品出口企业，特别是婴幼儿乳制品出口企业予以批准。中方愿与法方进一步交流禽流感防控情况，尽快推动相关禁令解除。中法两国充分肯定农业及农业食品合作混委会在推动双方农业合作方面发挥的积极作用，将于2018年在法国召开第5次会议。

16.中法两国愿推进《中国制造2025》与法国“未来工业计划”对接。双方支持两国企业在自愿和平等基础上开展互利合作，制定未来工业共同规范和标准。双方承认保护敏感数据和商业机密的必要性。

17.中法两国愿继续深化在空间科学技术与应用领域的合作，希望积极推进中法海洋卫星和天文卫星的研制工作，保证顺利按时发射。两国着力加强在运用空间技术开展气候变化联合研究和在空间探索方面的合作。

18.中法两国愿通过落实2015年6月达成的中法关于第三方市场合作的联合声明，继续拓展第三方市场合作。

19.法方欢迎“一带一路”倡议。中法两国同意本着互利原则探讨具体合作项目。

20.中法两国将根据2017年11月24日中法高级别人文交流机制第四次会议联合声明的决定，加强教育、文化和科学交流领域的合作。特别是双方将通过经验交流与培训等方式积极推进合作，对作为两国文化多样性体现的遗产进行保护和利用。为此，双方支持蓬皮杜中心和上海西岸艺术博物馆共办展览和研讨会。双方同意在互利基础上在教育、影视、语言等领域开展交流与合作。双方将继续促进高等教育合作，通过“千人实习生计划”支持双方实习生往来。双方同意在各领域加强创新合作，尽快召开新一届科技混委会会议，为双方科学交流确定新的重点主题。

21.着眼于北京2022年冬奥会及巴黎2024年奥运会等前景，中法两国承诺将达成一份意向声明，并支持体育基础设施建设和体育经济领域的经验交流。两国将以2018年“中国—欧盟旅游年”为契机加强旅游合作，进一步促进双向人员往来。

22.两国元首赞赏成立中法医院联盟并加强健康老龄化伙伴关系，决定自2018年起定期举办中法卫生专题研讨会，鼓励卫生健康领域的机构和企业开展交流与合作。双方将依托武汉国家生物安全（四级）实验室开展新发传染病尖端联合研究。

23.中法两国致力于更好统筹双边各对话机制，推动跨部委综合项目落实。两国元首欢迎双方建立能源对话机制。

24.中法两国同意在平等原则基础上加强法律和司法领域的交流与合作，决定建立相关对话机制。

25.中法两国强调通过双方军事部门互访以及防务战略磋商等双边年度高级别交流机制开展安全与防务对话的重要性。

26.两国元首欢迎成立中法企业家委员会，鼓励其成员为深化中法经济关系、促进两国经贸合作建言献策。

27.双方强调根据《联合国宪章》宗旨和原则促进和保护人权和基本自由对于各国发展的重要性。双方重申在平等和相互尊重的基础上继续开展中欧人权对话与交流具有重要意义。

（新华社北京1月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 03 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)