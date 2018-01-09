朝韩发布联合公报 就朝鲜参奥达成一致

人民网首尔1月9日电（夏雪）据韩联社报道，朝韩高级别会谈于当地时间9日晚8时40分许结束，双方发布联合公报，宣布就朝鲜派团参加平昌冬奥会和举行朝韩军事会谈达成一致。

双方在联合公报中表示，朝方将会派遣高级别代表团、民族奥运组委会代表团、体育代表团、拉拉队、艺术团、参观团、跆拳道示范团及记者团访韩参奥。韩方将为此提供便利与保障。有关朝鲜参奥的后续事宜，双方将以书面形式继续进行磋商。

双方还表示，为了缓和朝鲜半岛紧张局势、营造和平氛围，朝韩决定召开军事会谈交流各自立场，并扩大各领域的交流与合作，实现民族和解与团结。

朝韩高级别会谈于9日上午10时在朝韩边境板门店韩方一侧的“和平之家”启动，历时11个小时。双方各派5名代表与会，韩方首席代表为统一部长官赵明均，朝方首席代表为祖国和平统一委员会委员长李善权。

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