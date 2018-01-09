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韩朝决定重启西海地区军事通信线路

陆睿 耿学鹏

2018年01月09日20:28  来源：新华网
 
原标题：韩朝决定重启西海地区军事通信线路

　　新华社首尔１月９日电（记者 陆睿 耿学鹏）韩国统一部９日说，韩国和朝鲜当天决定，自首尔当地时间１０日８时（北京时间１０日７时）起重启在朝鲜半岛西部海域地区（西海地区）韩朝军事通信线路。

　　韩国统一部透露，当天在板门店韩方一侧“和平之家”举行的韩朝高级别会谈上，朝方向韩方说明了已修复西海地区军事通信线路的情况，韩方下午确认这条通信线路已连接。目前，南北军事部门可通过西海地区军事通信线路进行通话。

　　韩国统一部还说，韩朝双方仍在就有关会谈结果的共同报道文件进行磋商，暂时无法判断会谈结束的具体时间。

　　当地时间９日１０时（北京时间９日９时），韩国和朝鲜代表在板门店韩方一侧“和平之家”开始举行高级别会谈，讨论朝方派代表团参加平昌冬奥会、南北关系改善等议题。这是２０１５年１２月韩朝副部长级会谈之后双方首次举行政府间会谈。

(责编：徐祥丽、王欲然)
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