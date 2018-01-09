原标题：叙利亚军方说以色列对叙境内多处目标发射导弹

新华社大马士革１月９日电（记者郑一晗）叙利亚军方９日发表声明说，以色列军方当天凌晨对叙境内多处目标发射导弹，叙防空系统对此进行了拦截。

声明说，当地时间当天凌晨２时４０分，以军战机从黎巴嫩领空向叙首都大马士革东北方约３０公里处发射多枚导弹，叙防空系统进行回击，击中一架以军战机；３时４分，两枚地对地导弹从以色列控制的戈兰高地射向叙境内，均被叙防空系统拦截；４时１５分，以军又从色列境内发射４枚导弹，一枚被叙防空系统拦截，其余导弹落在叙境内一处军事目标附近，造成一些损失。

叙军方在声明中说：“以军的侵略行为再次印证了以色列对叙利亚境内恐怖组织的支持。”叙军方警告说，以色列必须对袭击导致的危险后果负责，叙军做好了应对袭击的准备。

去年１２月２日和４日，以色列军方两次向大马士革市郊发射导弹，叙防空系统均进行了拦截。

叙利亚危机爆发后，黎巴嫩真主党派武装人员与叙政府军共同作战。长期以来，以色列视黎巴嫩真主党为重要威胁，多次借打击真主党空袭叙境内目标。

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