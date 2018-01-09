原标题：泰国外长：前总理英拉目前在英国

新华社曼谷１月９日电 泰国外长敦·巴穆威奈９日向媒体证实，此前不知去向的前总理英拉目前在英国。

敦·巴穆威奈说，英国方面去年９月已向泰方证实英拉在英国。泰国政府已吊销了英拉的４本护照，目前尚不清楚英拉以何种身份进入英国。他还说，有关是否将英拉引渡回国一事，泰方需做“周全考虑”。

与英拉关系密切的为泰党说，英拉曾向英国申请政治庇护，如获批准，将获５年庇护。泰国法律专家说，英拉如能证明其在泰国受到政治迫害，则有可能获英国庇护，泰方无法将英拉引渡回国。敦·巴穆威奈表示，政治庇护一事不会影响泰英关系。

英拉与泰国游客在英国的合影此前从社交媒体流出。泰国警方已向英国警方发送申请调查英拉出入境情况，但英方至今未给予反馈。

大米收购项目是英拉就任总理后开始实施的一项政策，２０１４年起该项目被批评导致国家财政亏空及大量腐败。２０１４年５月，泰国宪法法院以滥用职权、违反宪法为由，解除英拉总理职务。不久，泰国军方发动政变推翻政府。２０１５年２月，泰国总检察长办公室向最高法院提起针对英拉的诉讼。

泰国最高法院于２０１７年９月判定英拉渎职、纵容腐败等罪名成立，并判处其５年有期徒刑。此案原计划８月宣判，但英拉以身体不适为由未出庭，法院随即发出逮捕令。英拉此后去向不明。

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