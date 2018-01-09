丁宏：应重视少数民族华侨华人在中国中亚交往中积极作用

会议现场

人民网北京1月9日电 （记者 张光政）中央民族大学少数民族事业发展协同创新中心常务副主任丁宏教授9日在京主持学术研讨会时指出，中国与中亚的维吾尔族、东干人（回族）、哈萨克族等民族虽然生活在不同的国度，但源远流长的历史联系、经济交往及语言、文化、宗教等因素，使得彼此之间的互动、影响更为直接、广泛和深远。她认为，厘清中亚维吾尔人、东干人和哈萨克人的生存现状，客观阐述其身份认同现实，对于他们在中国与中亚国家友好交往中发挥积极作用具有重要的现实意义。

这场学术研讨会由中央民族大学少数民族事业发展协同创新中心主办，二十多名学者深入讨论了从中国移居中亚的少数民族华侨华人群体的生存现状。以往海外华侨华人研究局限于“海外汉族人”，这次研讨会提出的“少数民族华人华侨”的概念打破了这一局限，拓展了相关学术视域。

除中央民族大学外，新疆国际经济文化发展中心、新疆大学、伊犁大学、陕西师范大学、西北政法大学、中国公安大学、中国现代国际关系研究院、中国人类学民族研究会、国方智库等高校和科研机构也有学者参加研讨会，出席研讨会的还有中国友谊促进会和北京国际友好联络会等机构的代表。

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