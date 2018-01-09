法中基金会与“青年领袖项目”：现任法国总理也在他们的队伍中

2017年10月法国总统马克龙在爱丽舍宫接待“青年领袖”项目成员（图片：法中基金会）

人民网巴黎1月9日电（何蒨） 在法中基金会（France China Foundation）的早餐会上，我们能见到与宾客分享互联网经验的马云，或是法国外长法比尤斯介绍中法关系走势，又或是复兴集团创始人郭广昌与法国地中海俱乐部总裁亨利·季斯卡·德斯坦就经济问题的对话。也正是在这个行事低调、规格却非常高的平台上，“青年领袖项目”每年都会集结30位来自中法各行各业的佼佼者，让他们卓越的领导力在中法关系中发挥潜能。人民网记者最近走访了基金会，近距离了解这个促成中法高层人才交流的民间平台。

法中基金会是一个非盈利机构，由几位中法外交、经济及艺术界人士发起并建立于2012年，中国的官方合作伙伴为中国人民外交学会。基金会的目的是发展中法两国未来决策者之间的长久友好联系，激发双方对对方国家的兴趣，鼓励创建联合项目。法中基金会的主要发起人包括旅法华人作家山飒、曾担任法国驻上海总领事、现任法国总理外交顾问的卢力捷（Emmanuel Lenain）、以及来自法国金融及私募领域的企业家和投资银行家迈肯（Nicolas Macquin）和万诺（Arnaud Ventura）根据法中基金会秘书长傅雅缇介绍，这几位创始人彼此都是朋友，他们当时感到中法之间虽然交往不断，但法国人对中国仍不甚了解，大部分法国人更没有来过中国。如何让两国社会不同层面的精英加强沟通，便成为法中基金会创立的目的。

目前，法中基金会的战略委员会由来自两国经济、政治、文化领域的知名人士组成，包括中国互联网的风云人物如阿里巴巴马云、腾讯马化腾、百度张亚琴、网易丁磊、新浪汪延，以及文化界名人洪晃和建筑师王树，以及商界人物澳门赌王之女何超琼、SOHO中国总裁张欣，以及最近加入战略委员会的光大控股首席执行官陈爽等。在法国成员中，有欧莱雅总裁让-保罗·安巩、著名经济学家雅克·阿塔利、开云集团董事会副主席帕特里夏·巴尔比泽、法国前总理法比尤斯、法国著名导演让-雅克·阿诺等。

为了实现两国多领域跨行业的交流，法中基金会的发起者从法国前总统德斯坦成立的法美基金会获得灵感，成立了中法“青年领袖项目”。基金会每年选出30多位年龄在25至45岁、来自中国和法国的杰出青年。入选的青年领袖会受邀参加两次连续的短期交流活动，轮流在中法两国举行，主题围绕历史、经济或文化等展开。每次项目期间，基金会都会组织一系列专题讨论会和参观活动，让各界领军人物相互认识了解，增强他们之间的联系，以便促进未来更多的交流与合作。这些来自中法两国的青年领袖包括来自文学、艺术、学术、新闻、企业与金融界人士，也包括来自政治、军界和民间的知名人士及政府的官员。

2013年，勒阿弗尔市长、法国滨海塞纳省众议员的爱德华·菲利普获选法中基金会首届“青年领袖项目”称号。如今，他已是法国总统马克龙任命下的总理，可见法中基金会在识别未来精英的眼光上相当精准。第一期青年领袖代表团由中国前外长李肇星率领，还受到时任法国总统奥朗德及两位法国前总理的接见。第五期“青年领袖项目”活动于2017年10月在法国举行，中法两国的获选者围绕“健康与创新”的主题进行了一系列参观和交流，更在爱丽舍宫得到法国总统马克龙的亲切接待。

近日正值法国总统马克龙访华，法中基金会发起人之一、现任法国总理外交顾问卢力捷指出：“法国总统首次访华是一件重要的事，马克龙总统此行充分表现了他对历史和文明的敬重。他选择从西安开启访华第一站，这里是中华文明的摇篮，也是丝绸之路的起点。中法之间不仅是两个国家的联系，更是不同文明的连结。”此外，卢力捷也强调，马克龙总统此行的代表团成员来自社会各界，既包括企业家，也包括研究者、艺术家等，充分体现了中法关系的多样性。据悉，法中基金会“青年领袖项目”的多位获选者也在此次代表团中。

根据基金会秘书长傅雅缇介绍，第六期“青年领袖项目”的准备工作已经提上日程，将于明年在中国举办。以往获得“青年领袖”称号的入选者都汇集在基金会的微信朋友群中，目前已达到150余人。对于“青年领袖”的评选标准，傅雅缇强调，基金会非常重视不同领域的平衡，既包括政治、社会、文化界人士，也对科学研究领域的精英开放。“青年领袖”的评选，可以通过基金会战略委员会成员推荐，而对自己拥有信心、在各行各业拥有特别能力的25岁至45岁中法社会精英也可以毛遂自荐。

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