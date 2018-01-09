外交部：对韩朝高级别会谈的举行感到高兴

人民网北京1月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷9日主持例行记者会。记者会答问实录如下：

应卢旺达共和国外交、合作和东非共同体事务部长穆希基瓦博，安哥拉共和国外交部长奥古斯托，加蓬共和国外交、合作、法语国家事务、地区一体化和海外侨民部长梅索内，圣多美和普林西比民主共和国外交和海外侨民部长博特略邀请，外交部长王毅将于1月12日至16日对上述四国进行正式访问。

问：朝韩高级别会谈正在板门店举行。韩方代表团团长表示，良好的开始是成功的一半。另据报道，韩国向朝鲜提议韩朝在平昌冬奥会开幕式上共同入场。请问中方有何评论？

答：朝鲜半岛北南双方今天上午举行了高级别会谈，世界上很多国家都对此非常关注。作为高度关注半岛和本地区和平、安全与稳定的中国，当然对此也十分关注。我们看到了有关报道，对朝韩高级别会谈能够举行感到高兴。

我们多次说过，作为朝鲜半岛近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举措。希望这次会谈能为当前形势下朝韩双方改善相互关系、推动和解合作、缓和半岛紧张局势开个好头。我们也希望国际社会对此多多加油鼓劲，给予充分的理解和支持。

问：菲律宾国防部长称，中方在南海永暑礁搞建设违背了其不会将永暑礁军事化的承诺，菲方将通过外交渠道向中方提出抗议。中方对此有何回应？

答：中国在自己领土上进行和平建设，旨在为地区和平、航行安全、防灾减灾、海上搜救、海洋科研等作出更大贡献。当然，中国也需要建设必要的国土防卫设施，有关设施不针对任何国家。

中菲是友好近邻，两国就有关涉海问题保持着顺畅的对话和沟通。中方愿继续与菲方加强沟通，消除误解，增进互信。

问：20多年来，中国外长每年首次出访都前往非洲。请问王毅外长此访主要目标是什么？

答：加强同非洲国家的团结合作一直是中国外交政策的重要基础。你说的不错，过去20多年来，中国外长每年首次出访选择的都是非洲。王毅外长继续传承和延续这一优良传统，表明了中方对发展中非友好关系的一贯高度重视。

刚刚过去的2017年，中非全面战略合作伙伴关系健康顺利发展，中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实工作全面顺利推进，“一带一路”国际合作在非洲取得早期收获，中非合作共赢、共同发展理念更加深入人心。

2018年在中非关系发展史上将是承前启后的重要一年。一方面，中非双方继续加强对接，共同确保中非合作论坛约翰内斯堡峰会达成的共识和取得的成果圆满落实到位；另一方面，中非双方已经一致同意将今年在中国举办的中非合作论坛会议升格为峰会，双方将本着共商共建共享的精神，推动峰会成为加强中非团结合作的又一次历史性盛会。

王毅外长此次应邀访非，将秉持新时代中国外交的基本遵循和真实亲诚的对非政策理念，同非方深入沟通对接，推进落实习近平主席同非洲国家领导人达成的重要共识，巩固双方政治互信，扩大双方务实合作，为今年在华举办的中非合作论坛峰会积极做好准备。

问：你能否介绍上周末东海海域发生的船只碰撞事故的最新情况？

答：中方一直高度关注这起海难事故。昨天我说了，中国政府正采取积极措施展开搜救。根据我们从有关方面了解到的情况，目前共有12艘船只在出事海域参与搜救。同时，中方正积极展开海上清污工作。

昨天有记者朋友问这起事故的原因，我想说，目前调查仍在进行中。如有进一步情况，我们将向大家提供。

问：据报道，中方计划在巴基斯坦建立军事基地。对此，巴方一名高级官员称中国政府既没有提出过这一要求，双方政府也从未就此进行过讨论。中方对此有何评论？

答：我不了解你所说的情况。

问：近日，法国总统马克龙表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议非常重要，它会像古丝绸之路那样在不同国家、不同文明间架起沟通的桥梁，也将促进欧亚间的互联互通。法国愿积极参与“一带一路”建设。中方对此有何评论？

答：我们注意到马克龙总统的有关表态。中方欢迎法国及其他欧洲国家在“一带一路”建设中发挥积极作用。

“一带一路”倡议既是中国为更好促进世界发展提供的重要国际公共产品，也为互利共赢的国际发展合作提供了更大的平台和更多的机遇。“一带一路”倡议提出近5年来，不仅得到了越来越多国家和国际组织的积极响应，在沿线不少国家的早期收获也实实在在地造福了当地人民。法方参与“一带一路”建设，将有利于开拓自身发展空间，有利于开拓国际合作新空间，也有利于拓展中法务实合作，使中法实现更高水平的互利共赢。

中方愿与包括法方在内的有关各方一道，继续本着共商、共建、共享的原则，扎实推进“一带一路”建设，为世界各国的发展和全球经济的增长创造更多的机遇，为不同文明的共同繁荣开辟更广阔的前景。

问：昨天你说，中国商务部已经在2017年9月发布公告，就关闭涉朝企业做出明确规定。你能否证实今天是关闭朝鲜在华企业的最后期限？对于没有在最后期限前关闭的企业，中方将采取哪些惩处措施？

答：我昨天已经说了，中国商务部、国家工商行政管理总局已于2017年9月28日发布公告，对具体的执行日期有明确规定。大家看一看公告，就能知道这个时间框架。我也说过，中国作为联合国安理会常任理事国，一向严格遵守安理会通过的决议。

问：昨天，印度陆军参谋长称中方目前已经大幅削减了部署在洞朗地区的兵力。你能否证实并评论？

答：洞朗地区历来属于中国，一直在中国的有效管辖之下，不存在争议。中国边防部队在洞朗地区巡逻驻守，是按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。

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