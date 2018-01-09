原标题：俄罗斯电影《太空救援》将登陆中国

新华社北京１月９日电（记者 白瀛）１９８２年４月１９日，苏联“礼炮”系列最后一个空间站“礼炮七号”发射升空；１９８５年２月１１日，“礼炮七号”与地面控制中心失联，后果无法预计，工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫临危受命，肩负起了这项惊心动魄的太空维修任务……

将于１２日起在中国上映的俄罗斯电影《太空救援》将艺术展现这段真实太空历险。

据国内发行方介绍，从手动操纵“联盟号“飞船”与“礼炮七号”对接，到太空舱寒流、空间站起火，再到缺氧、寒冷、二氧化碳中毒，片中两位主角在一系列前所未有的绝境中角力，毫厘之差都可能付出生命的代价。

有业内人士表示，从《地心引力》《火星救援》到《星球大战》系列，太空题材电影长期被好莱坞把持，其凭借庞大的制作费用、精良的特效水平形成了覆盖全球的影响力，而《太空救援》则以自身的成功为业界提供了太空片的另外一种可能。

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