原标题：越南开审腐败大案 “打虎”不停疗毒到底

新华社北京１月９日电 （全球热点）越南开审腐败大案 “打虎”不停疗毒到底

新华社记者

越共十二大以来反腐第一大案８日在河内市人民法院开审。包括越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升在内的２２名嫌疑人出庭受审。

分析人士指出，这一案件是越南过去一年来反腐风暴的延续，显现越共作为执政党保持自我洁净的决心和行动力，有助于凝聚党心民心。

【新闻事实】

检方指控，丁罗升在执掌越南国家石油和天然气集团（越国油）期间对下属越南油气安装股份总公司经营不善、侵吞公款等现象负有主要责任。调查发现，丁罗升一手提拔的子公司董事长郑春青在一个火电厂项目中违规操作，造成国有资产损失５５０万美元；后者还被指控伪造文件、贪污１８万美元公款。

越通社报道，因案情复杂，此案庭审预计需要两周。郑春青受到“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”和“侵吞财产”两项罪名指控；丁罗升受到前一项罪名指控。如罪名成立，郑春青可获死刑，丁罗升则面临最高２０年监禁。

丁罗升现年５７岁，２００６年至２０１１年担任越国油董事长，随后升任交通部长和越共中央委员，２０１６年越共十二大当选中央政治局委员，同年２月被任命为胡志明市市委书记。

２０１７年５月，越共十二届五中全会决定给予丁罗升党内警告处分，免去其中央政治局委员职务。２０１７年１２月８日，越南公安部调查警察机关办公室对丁罗升涉及的两起特大经济案件立案调查。

【深度分析】

分析人士指出，近年来，越南掀起反腐风暴，取得显著成效。

资深越南问题专家、新华社世界问题研究中心研究员凌德权分析，丁罗升、郑春青案主要发生在２００６年至２０１０年期间，曝出“油气帮”诸多问题，不仅给越南造成重大经济损失，也激起强烈民愤。越共中央总书记阮富仲要求严查，越共新一届中央重点督办。

凌德权说，丁罗升落马在越共历史上前所未有，显现越共中央刮骨疗毒的决心。过去一年，越南处分不下二十名高级干部，查处大批大案要案，对外逃贪官一追到底。这些反腐举措深得民心，今后将不断深入。

越南社科院世界经济与政治研究所原所长、知名经济学家武大略认为，越南正迅速采取有力措施，预防和打击党内高层组织和军队中的腐败行为。

【第一评论】

新年伊始，丁罗升案开审，显示越共中央加强法制建设、保持执政党自净能力的决心和行动力。越共十二大政治报告提出六大核心任务，摆在前两位的是党建和反腐。把反腐置于如此重要的地位，正是清醒认知腐败毒瘤对国家和社会发展的危害之深。

反腐是全球议题。反腐倡廉既是信仰问题，也是道路旗帜问题，攸关国家和政党的生死存亡。反腐永远在路上，没有休止符。

【背景链接】

中越双方在党建和反腐领域保持密切交流合作。越南学界和舆论认为，中国反腐多管齐下，“打虎又拍蝇”，还布下“天网”追捕外逃贪官，值得借鉴。

２０１６年４月１８日，越共中央检查委员会委员阮国协率考察团到访长沙，与湖南省纪委交流反腐。

２０１７年１１月２９日，中共中央政治局委员、中央纪委副书记杨晓渡在北京会见来华参加中国共产党与世界政党高层对话会的越共中央书记处书记、中央防治腐败指导委员会常务副主任潘庭濯。越方表示，希望通过此行了解并学习借鉴中共党风廉政建设经验，促进越中两党两国友好关系。（记者：王宏彬、陶军、王迪、韩梁；编辑：王丰丰、孙浩）

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