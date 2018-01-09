2018拉斯维加斯中国之夜：探讨电子消费行业前沿趋势

当地时间1月8日晚，“2018拉斯维加斯中国之夜”举行。中美企业代表在活动上探讨人工智能对消费电子行业的影响。人民网 张洁娴 摄

人民网拉斯维加斯1月8日电 （张洁娴）2018国际消费电子产品展（CES）开展之际，当地时间1月8日晚，由中国驻旧金山总领馆和中国电子信息博览会组委会共同举办的“2018拉斯维加斯中国之夜”拉开帷幕。

中国驻旧金山副总领事任发强在致辞中表示，中美作为全球最大的两个经济体，两国有巨大的共同利益和合作潜力，是互利共赢的合作伙伴。这一点在今年的CES上得到充分的体现。

据任发强介绍，在今年CES的4500个参展商中，有1600多家美国企业、1500多家中国企业，来自中美两国的参展商占比超过三分之二。“中国企业的自主创新和自主技术研发，一方面使中国成为更高端、更出色的世界工厂，另一方面使中国成为世界高新技术的发源地和研发实验室。中国制造正在向中国创造和中国智造大步迈进。”他说。

中国工信部电子信息司巡视员胡燕表示，中国电子信息产业有着庞大的市场、深厚的产业基础、广阔的发展前景。2016年中国电子信息产业规模突破17万亿元，其中电子信息制造业主营业务收入超过12万亿元。她说，中国诚挚邀请全球各地的电子信息行业跨国公司来化发展，与中国共享发展成果。

拉斯维加斯首席礼宾官安德森（Gayle Anderson）代表拉斯维加斯市长办公室向“中国之夜”活动办法贺状。在贺状中，拉斯维加斯市长古德曼（Carolyn Goodman）表示，拉斯维加斯感谢众多优秀的中国企业参与历届CES展会。

本次“拉斯维加斯中国之夜”的主题为“展望行业前沿趋势，探讨中国发展机遇”。来自微软、华为、京东、比亚迪、猎豹移动、国浩律师事务所、安永会计事务所等企业的代表就人工智能、智能制造、物联网、虚拟现实等方面分享经验，展望行业未来趋势。

随后，高通、科大讯飞、海尔、苏宁、迅雷等企业的代表就人工智能这一话题进行对话，讨论人机互动革命对消费电子行业未来的影响。

“拉斯维加斯中国之夜”始于2017年，是中国驻旧金山总领馆为企业搭建的一个高端服务平台。中国驻旧金山总领馆经商室参赞杨依杭表示，这一活动意在帮助中国企业更好地利用国际展会资源，促进中美企业在消费电子领域的交流与合作。

据记者了解，除了“拉斯维加斯中国之夜”之外，为更好地维护中国参展企业的合法利益，中国驻旧金山总领馆还与中国商务部、中国贸促会在CES设立知识产权服务站，聘请美国执业律师，为参展中国企业免费提供知识产权方面的法律咨询服务，并协助中国企业解决知识产权侵权纠纷。

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