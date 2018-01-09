铁血今犹在 涅槃再腾飞

新年伊始，国家大剧院再度迎来了中国人民的老朋友——俄罗斯亚历山德罗夫红旗歌舞团的精彩演出。喜爱俄罗斯艺术，关心中俄文化艺术交流的人们一定记得，这个成立于1928年，在世界上久负盛名的军队歌舞团同新中国渊源颇深，曾9次来华演出，其中包括2009年庆祝中华人民共和国建国60周年及中俄建交60周年和2014年底至2015年初纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，受到过毛泽东、周恩来、邓小平等多位中国党和国家领导人接见。可以说，亚历山德罗夫红旗歌舞团见证并推动了中俄友好关系发展，凝结着中俄两国人民的深情厚谊。

然而，2016年底的一场空难使红旗歌舞团遭受近乎毁灭性打击，包括团长、编剧、指挥在内的64名乘机演职人员不幸遇难，令人扼腕。俄罗斯举国哀悼，全世界同悲共缅。大家在悲伤的同时，不禁为红旗歌舞团的未来担忧，这个拥有铁血浪漫风采的艺术团能否重振雄风？不屈不挠、坚毅果敢的俄罗斯人民很快给了我们坚定答案。空难后第三天，俄罗斯国防部长绍伊古即宣布重建红旗歌舞团。此后两个月内，歌舞团赴俄各地遴选演员，吸收大批才华横溢的艺术新人。该团台柱子——男高音歌唱家阿纳尼耶夫、男中音季耶科夫、男低音加瓦等知名演员因留守幸免遇难，也为歌舞团重建奠定了重要基础。2017年2月16日，空难后不到三个月，歌舞团宣布完成重建，演员人数恢复到位，惊叹世人。

如果说编制的迅速恢复只是歌舞团形式上的重生，那么重建后的亚历山德罗夫红旗歌舞团秉持铁血军魂和艺术传统，为观众奉献一场场视觉和听觉盛宴，才是歌舞团真正的精神涅槃。2018年是红旗歌舞团成立90周年。重建后的红旗歌舞团首次来到中国，用美妙的音乐和舞蹈为中国观众送上了一份新年大礼，也以北京为首站，拉开了庆祝90岁生日巡演的序幕。演出期间，大剧院内坐无虚席，掌声不断，场面热烈，不仅体现了中国人民对红旗歌舞团的喜爱和支持，也体现了中俄两国人民深厚的友谊。歌舞团团长萨切纽克深情地表示，中国观众的热情令我们十分感动。歌舞团愿同中国同行共同努力，促进俄中文化艺术交流，深化两国人民友好。

红旗歌舞团以精彩纷呈的演出，为中国观众带来艺术享受的同时，也奏响了2018年中俄友好的乐章。我们期待，即将迎来90岁生日、在中国家喻户晓的亚历山德罗夫红旗歌舞团能蒸蒸日上，再铸辉煌，继续做中俄友好的使者和两国文化艺术交流排头兵，为促进中俄关系发展和两国人民世代友好不断贡献新力量。

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