国际观察：澜湄合作助力构建命运共同体

澜沧江－湄公河合作第二次领导人会议定于１０日在柬埔寨首都金边举行。来自澜湄六国的领导人将围绕“我们的和平与可持续发展之河”这一主题，规划澜湄合作机制未来发展蓝图。

分析人士指出，湄公河国家当前积极推进工业化，在产业结构升级、农业现代化等方面与中国有广泛的合作需求，中国在基础设施建设、减贫开发等方面的经验、技术和资金优势，将使湄公河国家获益，带动湄公河次区域国家的共同发展。

务实高效 成果斐然

近年来，国际和区域形势变化快速而复杂。在世界经济复苏缓慢、逆全球化思潮涌动的大变局中，澜沧江－湄公河国家间的经济交往取得了迅速、长足的发展，澜湄六国日益相互依存，命运与共。在此背景下，进一步促进澜湄国家间合作的要求也与日俱增，为澜湄合作下一步发展作出规划势在必行。

自２０１６年３月２３日澜湄合作首次领导人会议拉开澜湄合作序幕以来，在机制建设上，已经建立起包括领导人会议、外长会、高官会及其他领域工作组在内的多层次合作机制，六国均已成立澜湄合作国家秘书处或协调机构，优先领域联合工作组已全部成立并投入运作，澜湄合作机制全面成型，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局。

一年多来，在有关各方共同努力下，创造了“天天有进展，月月有成果，年年上台阶”的澜湄速度。目前，在首次领导人会议上确定的４５个早期收获项目和第二次外长会上中方提出的１３个倡议，已全部按计划推进，其中多数已完成或取得实质进展。专项基金全面启动，中方设立的澜湄合作专项基金将为１３２个合作项目提供支持。金融支持逐步到位，中方设立的人民币优惠贷款已落实近三分之二，产能合作专项贷款超额完成，优惠出口买方信贷也在有效实施。

澜湄合作的真正价值体现在一系列具体领域的项目合作中。澜湄合作优先发展民生项目，惠及六国人民。在农业领域，自澜湄合作机制启动以来，中国农业部重点实施了４个早期收获项目，涉及渔业资源和生态联合养护、水稻病虫害预警和防控、果蔬生产与质量改进、豆类作物研究与发展等，提高了湄公河五国农业科技水平。

六国还围绕澜沧江－湄公河水利展开合作，澜湄水资源合作中心、环境合作中心和全球湄公河研究中心均成立并开展工作。２０１６年中国克服自身困难，从３月１５日至５月３１日通过开闸放水对湄公河下游实施应急补水，对下游国家缓解旱情发挥了积极作用。

此外，昆曼公路贯通，中老铁路开工，中泰铁路开工，中国投资建设的越南龙江工业园、老挝赛色塔工业开发区、柬埔寨西哈努克港经济特区等项目也在不断推进。

携手合作 前景广阔

“同饮一江水”是对澜湄国家命运紧密相连、休戚与共的具体而生动的描述。发展繁荣是澜湄六国的共同愿望。澜湄合作机制响应了成员国的迫切需要，适应了区域经济一体化的时代潮流，从诞生之日起就显示出旺盛的生命力。

澜湄合作是由流域六国共同发起和建立的新型次区域合作平台，确立了“３＋５合作框架”，即以政治安全、经济和可持续发展、社会人文为三大重点合作领域，以互联互通、产能合作、跨境经济合作、水资源合作、农业和减贫合作为五个优先推进方向，并提供政策、金融、智力三个方面的重要支撑。王毅外长在去年年底召开的澜湄合作外长会上提出要提升澜湄合作广度，在巩固“３＋５合作框架”基础上形成“３＋５＋Ｘ合作框架”。

柬埔寨战略研究所副所长强万纳里说，对澜湄合作机制而言，此次领导人会议将是加强政治互信、培育务实合作、促进地区全面互联互通的重要里程碑。会议有望通过澜湄合作五年行动计划，以规划五个优先领域具体合作，并在“３＋５＋Ｘ合作框架”下拓展合作领域，前景广阔。

强万纳里说，“Ｘ”领域应包括减少区域内发展差异、促进可持续和包容性发展、推动城市化进程、推进数字革命等方面，此外，互联互通应从基础设施、机构以及人员互联互通，拓展至水安全、能源安全、食品安全等安全领域。

在强万纳里看来，拓展澜湄合作需要充分调动资源，加强流域国家政策方面协调以及跨机构、跨部门合作，让更多民众受益，从而真正实现“以人为本”。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长、全球湄公河研究中心副秘书长宋均营说，打造澜湄命运共同体是一个长期目标，不可能一蹴而就，需要流域各国共同努力，携手共建。（记者卢娟 费列娜 毛鹏飞）

(责编：朱欣(实习生)、常红)