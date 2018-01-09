朝韩今日举行高级别会谈 涉及双方在相关问题上立场 

人民网首尔1月9日电（夏雪）9日，朝韩高级别会谈在朝韩边界板门店举行，双方就朝鲜参加冬奥、改善朝韩关系等事宜交换意见。这是双方在2015年12月的次官级(副部长)会谈后，时隔两年首次重启高层会谈。

韩方代表团在会谈中提议朝鲜派遣各种代表团和拉拉队参加平昌冬奥会，并提议韩朝在冬奥会开幕式上共同入场。对此，朝方表示将派遣高级别代表团、民族奥运组委会代表团、体育代表团、拉拉队、艺术团、参观团、跆拳道示范团及记者团访韩参奥。此前，朝韩曾在2000年悉尼奥运会至2007年长春亚洲冬季运动会期间的共9次国际大赛上共同入场。

此外，韩方在会上还提议举行红十字会会谈，讨论在春节之际举行离散家属团聚活动。

此次会谈，朝韩双方各派出五名有着丰富外交谈判经验的高级别官员。韩方代表团以统一部长官赵明均任团长，成员还包括统一部次官、文化体育观光部第二次官、国务总理室审议官、平昌冬奥会及冬残奥会组委会企划事务次长。

朝方由祖国和平统一委员会委员长李善权率团，代表团成员还包括朝鲜祖国和平统一委员会副委员长、体育省副相、祖国和平统一委员会部长、民族奥林匹克组织委员会委员。

在会谈开场发言中，朝韩团长都对此次会谈寄予厚望。朝方团长李善权表示，愿双方以真诚的态度进行本次会谈，向全民族献上新年的第一份厚礼。他表示，如果说要以什么比喻热切盼望朝韩对话和关系改善的民心，就好像厚冰层下湍急的水流，不会结冻、不会停歇。他认为，人民殷切期盼朝韩对话和改善关系，这种强烈的愿望促成了今天的会谈。

对此，韩方团长赵明均表示，此次会谈是在韩朝关系历经长期隔绝的背景下开启的。俗话说“良好的开端是成功的一半”，希望双方带着决心与恒心开展对话。与此同时他表示，也有俗话说“一口吃不成胖子”，双方不应操之过急，应逐一解决问题。他还表示，各国贵宾将访问韩国参加平昌冬奥，特别是朝鲜代表团和贵客也将到来，因此期待平昌冬奥和冬残奥会能成为一届和平的体育盛事。

当地时间9日上午10时，朝韩双方代表团在板门店韩方一侧的“和平之家”举行第一轮全体会议，并于上午11时零5分结束。双方将于下午复会，继续调整双方在相关问题上的立场。

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