韩政府表示将不会要求日本重谈“慰安妇”协议

人民网首尔1月9日电（记者 陈尚文）9日，韩国政府就2015年12月28日达成的韩日政府有关“慰安妇”问题协议发布后续措施。韩国外交部长康京和当天发表了政府立场称，协议本身无法真正解决“慰安妇”问题，但决定将不会向日本提出重新谈判协议的要求。此外，韩国政府决定将日方根据韩日协议成立的“和解与治愈基金会”出资的10亿日元充当为政府预算，具体如何使用今后将与日本协商。韩国政府表示韩方将承担原由日方所出的支援“慰安妇”受害者的基金。

去年12月27日，韩国外交部下设韩日“慰安妇”问题协议审查专案组曾披露调查结果称，韩日两国政府于2015年就“慰安妇”问题达成的有关协议中，除了没有充分听取“慰安妇”受害者意见外，韩方曾向日方承诺说服涉“慰安妇”问题市民团体接收协议、不援建海外和平少女像等，存在诸多秘密条款，引发韩国社会强烈反弹。

有韩国舆论分析认为，韩国政府虽暂不考虑重启谈判或作废协议，但将敦促日本政府采取负责任的措施。

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