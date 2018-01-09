德国多特蒙德足球队大巴袭击案嫌疑人认罪

据德国媒体８日报道，多特蒙德足球队大巴袭击案嫌疑人谢尔盖当天在法庭认罪，但表示其犯罪意图并非谋杀。此前的初步调查显示，谢尔盖为谋取经济利益策划了这起袭击事件。

２０１７年４月１１日晚，多特蒙德队大巴在离开酒店前往球场途中接连遭遇三次爆炸袭击，车上一名球员被震碎的玻璃伤到手腕并被送往医院。据此前调查，２０１７年４月９日，谢尔盖入住多特蒙德队球员所在酒店，将三颗炸弹安放在多特蒙德队大巴的必经之路附近。

谢尔盖于袭击前购买了大量多特蒙德足球队的看跌期权，他被起诉试图制造该队股价下跌并从中获利。控方说，如果谢尔盖的计划得逞，他将获得５０万欧元（约合３８８万元人民币）的收益。

现年２８岁的谢尔盖在庭上表示对所犯罪行十分后悔，但他说伤人不是他的目的，他在设计炸弹时也为避免伤人做了相应处理。

据报道，谢尔盖一案上月开庭，他面临２８项蓄意谋杀的指控以及伤害罪和制造爆炸的指控，很有可能被判处终身监禁。（记者田颖 袁帅）

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