朝方代表：改善朝韩关系的民心如冰层下的水流 不会停歇

人民网首尔1月9日电 （记者 陈尚文）北京时间1月9日9时，朝韩高级别会谈全体会议在韩朝边界板门店韩方一侧的“和平之家”正式举行。

在会谈开场白中，朝方代表团团长、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示，希望朝韩双方以真诚态度进行的对话，为全民族献上新年第一份厚礼。他表示，如果说要以什么比喻热切盼望朝韩对话和关系改善的民心，就好像厚冰层下湍急的水流，不会上冻、不会停歇。他认为，正是凭借着人民强烈的愿望，促成了今天的朝韩高级别会谈。

韩方代表团团长、韩国统一部长赵明均表示，此次会谈是在南北关系长期断绝的背景下开启的。俗话说“良好的开始是成功的一半”，希望双方本着锲而不舍的精神推进会谈。与此同时他表示，也有俗话说“一口怎能吃成胖子呢”，双方不应操之过急，应逐一解决问题。有关平昌冬奥会，赵明均称，来自各国的贵宾届时将来访韩国，特别是朝鲜代表团和贵客也将到来，期待平昌冬奥会和冬残奥会成为一届和平庆典。

这是自2015年12月朝韩举行副部长级会谈以来，时隔25个月再次聚首会谈。

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