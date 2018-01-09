英国首相改组内阁 重臣悉数留任

英国首相特雷莎·梅８日宣布改组内阁，任命新大臣并调整部分大臣职位，其中内政、外交等重要大臣均留任。这是自２０１７年６月英国提前大选后最大规模内阁调整。

特雷莎·梅当天公布内阁主要大臣调整名单，其余职位将于９日公布。特雷莎·梅的发言人说，此次内阁改组主要是为给首相的改革计划和“脱欧”进程进一步增加活力。而据英国媒体报道，此次改组是为将年轻女性和非白人议员引入内阁，试图争取在去年大选中没有投票给保守党的选民的支持。英国首相府当晚在其推特上说，目前已有１０名女性入阁。

已公布名单中，内政大臣安伯·拉德、外交大臣鲍里斯·约翰逊、财政大臣菲利普·哈蒙德、国防大臣加文·威廉姆森和“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯等重要大臣均留任，其中部分留任大臣分管领域还有所扩充。

此外，经调整，原司法大臣戴维·利丁顿取代因丑闻辞职的达米安·格林成为内阁办公厅大臣，利丁顿同时兼任兰开斯特公爵郡大臣；戴维·高克将任大法官兼司法大臣。卡伦·布拉德利和达米安·海因兹分别出任北爱尔兰事务大臣和教育大臣，接替当天先后请辞的詹姆斯·布罗肯希尔和贾斯廷·格里宁。

此外，布兰登·刘易斯被任命为内阁不管大臣，并取代帕特里克·麦克洛克林成为保守党新任主席。

２０１６年年中，英国举行“脱欧”公投后，特雷莎·梅出任首相。２０１７年年中，特雷莎·梅突然宣布解散议会、提前大选，希望在“脱欧”谈判中获得选民强有力支持。但她领导的保守党反而失去在议会中多数席位。２０１７年年底，多名内阁大臣先后因丑闻辞职。分析人士认为，特雷莎·梅急需借本次内阁改组重振低落的民心和士气。（记者 梁希之）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)