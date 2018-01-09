综述：美国高校国际生人数增长放缓

美国国际教育学会近日发布的《门户开放报告》显示，在２０１６－２０１７学年，有近一半美国高校出现国际新生减少的情况，国际新生共减少１万名，降至２９．１万名，这也是国际新生１２年来首次减少。与此同时，尽管美国高校国际生总人数连续第二次突破１００万大关，但仅比上一学年增长３．４％，为过去７年来增长率最低的一年。

新华社记者在南加州大学和得克萨斯大学奥斯汀分校采访的师生指出，特朗普政府移民政策收紧、学费连年见涨、其他留学目的地国家吸引力增加等，是造成这一现象的主要原因。与此同时，这也显示了美国高等教育的竞争力有所下降。

移民政策收紧 学生望而却步

特朗普政府执政一年来，不断收紧移民政策，直接对外国学生到美国求学造成冲击，因为相当多留学生期望在美国大学毕业后能留下来工作和生活，移民政策收紧无疑会影响到这部分外国学生来美国留学的决定。

南加州大学传媒管理专业招生负责人本·李对记者说：“美国新一届政府在改变移民政策，特别是与Ｈ１－Ｂ工作签证相关的政策。这对工科和传播领域的留学生都会有不同程度的影响，肯定不会对他们申请留学起到鼓励作用。”本·李所负责的专业在上一学年招收的国际生减少了５％。

来自玻利维亚的南加州大学学生罗伯特·罗梅罗说：“特朗普政府收紧了对国际毕业生发放工作签证的政策，取得工作签证会越来越难。很多人来美国学习是希望毕业后能在这里全职工作，但现在美国政府对此加以限制，这直接导致国际生人数减少。”

《门户开放报告》并未提及此项因素，但《纽约时报》近日引用高校人士的话说，特朗普的言辞及针对移民的限制性政策使得美国对国际生的吸引力下降。美国政府对签证申请实施更严格的审核并明确禁止部分国家公民入境，导致国际生毕业后很难留美。

学费不断增加 入学机会减少

来自中国北京的得克萨斯大学奥斯汀分校会计与经济双学士凡一澜对记者说：“美国已不再是海外留学的唯一目的国，大家还可以去澳大利亚、加拿大和英国，和这些国家相比，留学美国的费用贵多了。”

南加州大学中国留学生王天妍对留学费用之高深有感触。她说，自从２０１４年入读南加大以来，学费每年都涨，本州学生每年学费１万美元左右，而国际生则需付５万多美元。“学费负担重，肯定会造成国际生减少”。

凡一澜说，一些美国高校针对国际生提高了入学门槛，国际生即便考试分数优于美国学生，也不见得能获得同样的入学机会。

《门户开放报告》把“全球和地方经济状况、本国教育机会扩大、人口下降”列为造成国际生增幅放缓和国际新生人数减少的主要原因，同时指出，来自沙特阿拉伯和巴西的留学生降幅最为明显，这主要和两国政府减少对留学生的资助有关。

报告还承认，英国、加拿大、澳大利亚等国高校招生政策较好，也分流了国际生。

国际生源下滑 经济损失巨大

美国高校国际生保有量已连续两年突破百万，但增长乏力，而且国际新生人数缩减，直接受损的是各高校。过去十来年，国际生持续稳定增长，已成为众多美国高校的“摇钱树”，个别高校甚至以国际生带来的现金流为基础，规划了未来１０年的发展。

国际生增长放缓打乱了部分美国高校，尤其是第二梯队高校的发展部署，例如，堪萨斯州立大学上一学年新生减少了９００多名，其中国际生减少１９５名，这直接导致该校预算紧缩，并停止了意大利语专业的教学；俄亥俄州的怀特州立大学过去两年间的国际生数量减少了８００名，被迫削减了３０００万美元的预算，停止了意大利语、俄语和日语专业的教学；中密苏里大学上一学年入学的国际生数量下降了１５００名，直接损失高达１４００万美元。

《门户开放报告》指出，美国社会、大学和经济都因国际生的到来而受益。据美国商务部统计，２０１６年，通过缴纳学费和衣食住行，国际生给美国经济带来了３９０亿美元的收入。

美国媒体认为，国际生增长趋势放缓和国际新生数量下降，以及随之而来的收入缩减，将迫使美国高校及相关机构对这一现状进行深入思考，并做出政策调整。（记者高路 黄超 夏林）

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