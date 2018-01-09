法国总统马克龙夫妇访华游西安 看兵马俑观大雁塔

应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙于1月8日至10日对中国进行国事访问，首站到访陕西。

这是马克龙自去年5月担任法国总统后，首次以国家元首身份对中国进行国事访问。马克龙也是2018年访华的首位外国元首，中共十九大后首位访华的欧盟国家领导人。

中法关系迎来承前启后，再上层楼的重要契机。

秦始皇帝陵博物院、大雁塔、化觉巷清真大寺、大明宫国家遗址公园……法国总统马克龙1月8日起访问中国，首站就选择了西安，且一天内走访了四个文化积淀深厚的景点。在大明宫国家遗址公园丹凤门，马克龙发表了演讲。他毫不掩饰对中国文化的喜爱，甚至表示“以后每年都要来中国”。

第1站 参观兵马俑 提问很专业

西安外国语大学西方语言文化学院老师陈晨，作为翻译全程参与了这一外事活动，他主要负责马克龙总统在秦始皇帝陵博物院参观阶段的翻译。

据他讲，马克龙总统一行，上午在秦始皇帝陵博物院主要参观了兵马俑一号坑、二号坑。刚到一号坑，马克龙总统就对俑坑的面积和挖掘时间、兵俑数量，以及当时是怎么修建的、修建时用了哪些技术提了很多问题，明显感觉他对中国古代技术很感兴趣。

在一号坑修复区参观时，现场摆了一些待修复或修复完成的兵俑。马克龙总统向秦始皇帝陵博物院院长提问，这些俑一般是怎么修复的？工艺、技术和顺序是怎样的？盔甲是怎样修复的？兵马俑身上的色彩是怎么修复和保存的？

在二号坑，参观的重点在展厅。马克龙总统对这里摆放的各种兵俑观察很细致，发现兵俑发型、铠甲造型都不一样，就询问这是不是体现了不同的等级？提的问题很专业。

“马克龙总统态度很亲切，说话声音柔和，总是面带笑容，压根让人感觉不到是和一个总统在说话。在这种情况下我感觉自己慢慢变轻松了。”陈晨说，参观过程中由于人多，马克龙总统又是中心人物，很多时候他和夫人并不是在一起参观。“但他一发现感兴趣的东西，就会回头叫夫人的名字。而他的夫人就会很快赶过来一起参观讨论。两人有时还会手拉着手，感觉很亲切、很平民化，有一种法式浪漫的感觉。参观中好几次这样，所以让人印象深刻。”

据秦始皇帝陵博物院工作人员张天柱介绍，在参观之后，马克龙总统留下题词：“感谢你们在这座辉煌的历史遗迹接待我们，这个埋藏在地下的军队被视为世界第八大奇迹是当之无愧的。它向我们述说了秦始皇在西安首次统一中国的宏伟大业。愿这些神秘的战士无声的力量能够在未来给予我们共同的启迪！请接受我友好的致意。埃马纽埃尔·马克龙”

第2站 在大慈恩寺参观大雄宝殿 并登上大雁塔

“参观完兵马俑后，马克龙总统一行赶往大雁塔。”陈晨说。中国佛教协会副会长、陕西省佛教协会会长、大慈恩寺方丈增勤法师陪同马克龙总统一行参观了大雄宝殿，并登上大雁塔；监院道宏法师为其介绍了大慈恩寺及大雁塔的历史传承和玄奘法师西行求法的精神。分析人士表示，马克龙此次选择大慈恩寺、大雁塔作为主要参观点，是因为其与“丝绸之路”的密切关系，也表明了马克龙希望传递出欧洲和中国将在“一带一路”建设的框架内加强合作的信号。

第3站 参观清真大寺 马克龙获赠全景图

之后，马克龙总统一行又去了城内化觉巷西安清真大寺。清真大寺阿訇马良骥向马克龙总统赠送了亲笔题签的清真大寺全景图。

定纪平阿訇及寺管会主任马宝轩陪同法国贵宾参观了清真大寺。

马克龙总统了解了这座清真寺的历史和中国的伊斯兰文化，并在寺内省心楼、凤凰亭等处驻足参观。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)