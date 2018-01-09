朝韩高级别会谈开始 首先讨论朝参加平昌冬奥会事宜

人民网首尔1月9日电 （记者 陈尚文）北京时间1月9日9时，朝韩高级别会谈全体会议在韩朝边界板门店韩方一侧的“和平之家”正式举行。

当天北京时间上午6时30分许，韩国统一部长赵明均率团的5名韩方代表将从首尔市三清洞南北会谈本部出发，于7时46分许抵达板门店会谈场所。朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权率团的5名朝方代表于上午8点30分许越过军事分界线，步行前往“和平之家”出席会谈。

韩国统一部长赵明均当天表示，争取使会谈成为改善韩朝关系的良好开端。韩朝双方将在会谈上就朝鲜参加平昌冬奥会及冬残奥会和改善韩朝关系事宜开展讨论。韩朝关系长期处于隔绝状态，加上这将是韩国新政府成立后的第一次韩朝会谈，因此受到国内外的极大关注。

韩方预测双方将首先讨论朝鲜参加平昌奥运会的有关事宜，特别是韩朝体育代表团能否在平昌冬奥会开幕式上共同入场。此前，韩朝曾在2000年悉尼奥运会至2007年长春亚洲冬季运动会期间共9次国际大赛上共同入场。二是朝鲜选手进入韩国的路径备受瞩目。三是预计双方共同关注的改善韩朝关系事宜，尤其是去年7月韩方提出的举行军事会谈讨论偶发性冲突、举行红十字会接触讨论离散家属团聚也将成为此次会谈的议题。

据悉，会谈结束时间未定。有舆论指出，这是韩朝自2015年12月后时隔2年再次碰头举行的高级别会谈。板门店再次种下了希望的种子，“和平之家”内是否将绽放“和平之花”，备受关注。

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