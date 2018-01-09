拉美“大选年”的“变”与“不变”

2018年，拉美和加勒比地区迎来“大选年”，包括巴西、墨西哥、哥伦比亚在内的多个国家都将举行大选，古巴也将进行领导人更替，随之产生的一系列政府更迭将直接影响该地区约7成人口。

分析人士指出，在拉美左右翼政治力量激烈交锋的背景下，“大选年”将决定单个国家乃至地区未来几年的政治经济走向；而平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系将继续保持稳中有进。

各国大选纷至沓来

2月4日，哥斯达黎加将举行总统选举第一轮投票，拉开拉美“大选年”序幕。之后，巴拉圭、哥伦比亚、墨西哥、巴西将陆续于4月22日、5月27日、7月1日和10月7日举行大选。古巴全国人民政权代表大会将于4月19日选出新一任领导人。原本计划2018年底举行的委内瑞拉大选则仍存在一定变数。截至目前，委政府尚未公布具体的大选日期。

中国社科院拉美所国际关系室主任张凡指出，巴西、墨西哥、哥伦比亚不仅是拉美人口大国，同时也在拉美5大经济体中占据3席，加之古巴和委内瑞拉在拉美政治中的重要性，“大选年”将对整个地区的未来发展产生重大影响。

选情走向尚不明朗

作为拉美第一大国，巴西大选走向备受关注。据民调显示，前总统卢拉是总统大选中最有力的竞争者，但他能否顺利参选仍是未知数。张凡认为，一旦卢拉无法参选，巴西大选将极有可能出现“群雄混战”的局面。在社会多元化诉求不断升级的背景下，其他政党很难推出像卢拉一样能够凝聚社会共识的总统候选人，这也增加了选举的不确定性。

墨西哥和哥伦比亚的情况也较为类似。墨西哥正在与美国和加拿大重谈北美自由贸易协定，其进展情况将在很大程度上决定大选的走向。而在哥伦比亚，政府能否与“哥伦比亚民族解放军”达成和平协定，以及能否落实好与“哥伦比亚革命武装力量”已经签署的和平协定，将对选情产生重要影响。墨西哥拉丁美洲社会科学研究所研究员阿莉西亚·普亚纳指出，拉美多国存在严重的社会分裂，循环反复的暴力和腐败事件以及久拖不决的贫困和两极分化现象，令普通民众的立场在左右翼政治力量间来回摇摆，这让选情更加扑朔迷离。

中拉合作稳步前行

西班牙皇家埃尔卡诺研究所高级研究员卡洛斯·马拉默德认为，2018“大选年”的结果对于拉美和加勒比地区而言是“极为关键的”。自上世纪末以来，拉美和加勒比地区出现了左翼政治力量集体崛起的浪潮，许多拉美国家相继成立了左翼政府，并维持了较长时间的连续执政。但从2015年阿根廷大选右翼候选人马克里获胜到2016年巴西左翼总统罗塞夫被弹劾，再到2017年厄瓜多尔左翼执政党的分裂，拉美政治钟摆出现了从左向右回调的趋势。

马拉默德指出，巴西、墨西哥、哥伦比亚等地区重要国家的大选结果，将决定拉美政治“向右转”趋势是否延续以及左右翼力量之间如何此消彼长，同时也将给地区其他国家带来较强的示范效应。

尽管拉美国家大选存在悬念，但分析人士一致认为，无论最终选举结果如何，各国以及拉美与中国之间互利互惠、合作共赢的良好关系将继续稳步发展。

巴西7月9日大学政治学教授彼得罗尼奥·佩雷拉表示，无论是拉美地区的左翼政府还是右翼政府，都高度重视发展和中国的关系，因为中国是许多拉美国家拉动出口、吸引投资的重要合作伙伴。

张凡则指出，中国提出的“一带一路”倡议和亚投行的成立得到拉美国家积极响应。拉美国家的政府更替可能会带来一些对外政策上的短期微调，但从中长期看，中拉合作大局不会受到影响，双方的合作潜力还有望得到进一步发掘。

（据新华社电 记者：赵晖 陈寅 赵焱 吴昊 徐烨 王瑛）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)