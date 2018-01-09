法国总统马克龙于1月8日至10日对中国进行首次国事访问。他将是2018年访华的首位外国元首，也是中共十九大后首位访华的欧盟国家领导人。专家认为，此访对中法关系具有承前启后的重要意义，有助推动新时代中法、中欧关系发展。

访问期间，习近平主席将为马克龙举行国事活动，李克强总理和张德江委员长将分别会见他。双方将就中法关系及共同关心的问题深入交换意见。马克龙还赴陕西省西安市进行参观访问，并在北京参观故宫等。

专家认为，两国元首将回顾和展望中法关系，为中法在政治、经贸、人文等各领域交流合作指明方向、做出规划，推动紧密持久的中法关系迈上新台阶。

法国是首个同中国正式建交的西方大国。最新数据显示，法国是中国在欧盟内第3大投资目的国，中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴。双方经贸投资合作集中在能源、汽车、航空、医药等领域。

当前，中法关系发展迎来新机遇。两国相继完成国内重要政治议程。中国特色社会主义进入了新时代，法国则迈出了振兴法兰西新征程。

“中国将聚焦解决发展不平衡不充分等问题，绿色发展、区域平衡、城镇化和农业现代化等领域备受关注，法国或在上述领域与中方分享经验，深化合作。”中国人民大学国际关系学院教授王义桅说，养老产业、文化创意等也有望成为两国合作新亮点。

“今年是中国改革开放40周年。通过此次元首外交，中法可就发展战略进行沟通，对合作发展形成更多共识与助力。”中国社会科学院欧洲研究所研究员刘作奎说。

中法都是联合国安理会常任理事国，两国关系超出双边范畴。分析人士认为，访问期间，两国元首还将就国际局势交换看法，探讨推动世界多极化，建设开放型世界经济，合作应对全球挑战，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。刘作奎表示，这几年中法在涉及全球治理等问题上取得了重要进展。例如，中法为推动落实《联合国气候变化框架公约》发挥举足轻重的作用，在反恐、朝核问题、中东问题等地区和全球安全问题上也拥有广泛共识。

专家认为，法国还有望在西方国家参与“一带一路”建设中发挥引领性作用。法国商界期盼进一步开拓中国市场，中方也希望把对法合作打造成一个示范。同时，马克龙此访也有望为夯实中欧关系创造更好的条件。

（据新华社电）

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