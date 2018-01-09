中国进入科技创新爆发期（望海楼）

1月8日上午，在国家科学技术奖励大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向获得2017年度国家最高科学技术奖的王泽山院士和侯云德院士颁发奖励证书，并同他们热情握手，表示祝贺。

这一温暖瞬间，让中国科技创新话题，再次进入视野。一个不争事实是，中国正在向世界展示和贡献前所未有的重大科技成果。几天前，习近平在新年贺词中列出的“科技创新、重大工程”，每件都如雷贯耳：“慧眼”卫星、C919大型客机、量子计算机、海水稻测产、首艘国产航母下水、“海翼”号深海滑翔机、海域可燃冰试采成功、洋山四期自动化码头开港、港珠澳大桥主体工程全线贯通、复兴号等。

党的十九大报告，总结五年成就时提到，“创新驱动发展战略大力实施，创新型国家建设成果丰硕”。可以说，十八大以来，中国进入科技创新爆发期，正在改变世界科技创新格局。

根据国家知识产权局公布的最新信息，2017年，中国发明专利申请量达到138.2万件，同比增长14.2%，连续7年居世界首位；PCT国际专利申请受理量5.1万件，同比增长12.5%，超过日本居世界第二；国内（不含港澳台）发明专利拥有量为135.6万件，即将超过美国（2016年为138.6万件），直逼日本（2016年为164.4万件）。中国每万人口发明专利拥有量达到9.8件。

一国经济发展有不同的资本，如自然资源资本、物质资本、人力资本、技术资本等。其中决定和影响一国长期持续增长的关键资本，还是人力资本与技术资本。如何来衡量一个国家的技术资本？“每万人口发明专利拥有量”是一个重要指标。

从数据看，2010年中国每万人口发明专利拥有量1.7件，全国总量为22.8万件，2017年分别增至9.8件、135.6万件，均相当于2010年的近6倍。这呈现出前所未有的爆发性增长，中国成为世界知识产权增长的动力之源。世界知识产权组织总干事高锐称，中国在知识产权方面取得的成绩引人注目，在从“中国制造”到“中国创造”过程中取得了长足进展。

为什么中国能从世界技术模仿国，成为技术创新国，进而赶超美日等世界技术创新强国？一是中国已经成为世界最大的市场主体国家，市场主体超过9000万户，其中实有企业登记数超过2700万户；二是中国企业成为技术创新投入主体，占全国研发总投入的77.5%，占全国研发人员全时当量70%以上，此外中国还具有世界最大规模工程师技术人员等；三是中国具有世界最大规模的完整的工业制造产业体系，有助于各种各样技术创新的关联性、带动性、整体性，相互需求、相互供给；四是全国技术市场迅猛发展，技术市场成交额相当于GDP的比重从2010年的0.95%上升至2016年的1.53%，超过了1.1万亿元，知识产权正在变成“真金白银”，2017年全国专利质押融资额720亿元，同比增长65%；五是政府“有形之手”与市场“无形之手”的合力作用。

改革开放之初，中国采取了“拿来主义”，实现“科技追赶”。进入21世纪，中国加快科学技术发展，迅速缩小与发达国家的差距。党的十八大提出实施创新驱动发展战略，十八届五中全会提出创新是发展的第一动力，国家“十三五”规划提出到2020年每万人口国内有效发明专利达到12件。

党的十九大报告更加明确提出，到2035年，我国经济实力、科技实力将大幅跃升，跻身创新型国家前列。这意味着，届时中国真正进入创新强国时代。（清华大学国情研究院院长 胡鞍钢）

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