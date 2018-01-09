纽约曼哈顿上城突发六级大火 致至少14人伤

人民网讯 据美国侨报纽约网报道，1月8日下午，曼哈顿上城华盛顿高地(Washington Heights)一幢建筑突发六级大火，火灾导致至少14人受伤。

据ABC新闻报道，大火于华盛顿高地滨江大道(Riverside Drive)775号靠近西156街(West 156th Street)的一幢六层住宅大楼燃起，随后火焰迅速蔓延至屋顶，并散发出滚滚浓烟。

据消防官员称，大火导致至少14人受伤，但所有受害人伤势均不威胁生命。据了解，超过两百名消防员赶赴现场参与救援行动，最终将大火扑灭。有关官员表示，目前已经在位于西156街的624号教堂内设立临时救助站，帮助在大火中受波及的伤者和家庭。

此外，当局建议居住在附近的民众请关好门窗，避免让火灾产生的烟尘进入室内。同时，该区域的通勤交通也会受到影响。(老任）

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