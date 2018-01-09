美国一高档酒店惊现一家四尸案 母亲枪杀丈夫与两儿子后自杀

人民网讯 综合美国媒体报道，当地时间8日凌晨，美国德州东南部加尔维斯敦岛一高档酒店内发生一起枪杀案，一家四口全部死于房间内。当地警方称，8日凌晨4时30分左右，位于休斯敦东南部加尔维斯敦岛上的高档海滨酒店圣路易斯度假村(San Luis Resort)8层的房间内，4人中枪身亡。
《休斯敦纪事报》报道说，该地警局警官席拉特(Joshua Schirard)称，这是一起典型的谋杀案件。他介绍，住在该客房相邻房间的客人听到枪声后报警。警方到达现场时，门锁从屋内锁住，打开房门后，发现一名男性和两名5岁和10岁的男孩倒在床上，身受枪伤，另有一女性倒在地板上，同样中枪。男性死者名叫Mauricio Morales，据称他与一名男孩当场死亡，另一名男孩与母亲被送往医院后抢救无效死亡。
经初步调查，警方认为此案系母亲枪杀儿子与丈夫后自杀。警方没有公布作案动机，不再寻找其他嫌疑人。
酒店称这一家客人于周日晚上7点入住。虽然警方还未公布女性死者与两名儿童的姓名，但是德州贝敦市的鹅溪（Goose Creek）学区已经证实死者为维多利亚·沃克小学（Victoria Walker Elementary）学生。（老任）
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