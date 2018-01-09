外国游客猛增  日本冲绳箱根等地兴起酒店建设潮

人民网东京1月9日电（许永新）据SankeiBiz报道，随着到日本的外国游客急剧增加，日本的度假区及景点兴起酒店建设潮。亚洲国家的中等收入群体不断增加，地理方面距离接近的日本作为旅游目的地很具吸引力。注意到这一潜力的外资酒店也纷纷参与酒店建设，呈现出群雄割据的局面。

凯悦集团在日本国内第一家海滩度假村“凯悦瀬良垣岛冲绳”预定于今年8月开业，该酒店在2017年12月召开了发布会，总经理野口弘子在会上表示，希望该酒店能够成为到冲绳旅游的动机。

此前，冲绳县的游客人数维持在500万人至600万人左右，到2014年时突破700万人，2016年时达到约860万人，已接近美国夏威夷的水平。森信托株式会社、希尔顿集团将在本部町瀬底岛建设高档酒店及长住型酒店，星野集团也将在读谷村建设住宿设施。

同时，在温泉地及避暑地等日本传统的观光景点也在进行开发。

藤田观光集团将在本月10日关闭拥有60年历史的箱根小涌园饭店，而“箱根小涌园天悠旅馆” 已在2017年4月对外营业，该酒店更加注重外国游客的体验。洲际酒店集团正在建设全客房带有温泉的“箱根强罗英迪格酒店”，将于2019年开业。

王子酒店将从2019年度开始依次推出轻井泽及日光、伊豆等地的会员制酒店，力争达到20家。他们准备通过与高尔夫球场、滑雪场合作，将别墅与酒店两者的长处结合起来。

三井住友信托基础研究所的北村邦夫部长指出，为了适应游客的多种住宿需求，酒店也需要具有多样性，如果能通过二次开发满足其需求，自然风光及温泉等日本的观光资源也将活起来。

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