叙利亚安全形势依然脆弱

当地时间1月7日傍晚，叙利亚西北部伊德利卜省首府伊德利卜市发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少30人死亡、70人受伤，并有部分建筑物遭到严重损毁。袭击发生后，未有组织或个人声称对此次事件负责。

据与叙利亚政府关系紧密的黎巴嫩广场电视台报道，此次袭击属于连环爆炸，共有4处爆炸点。其中一处爆炸点靠近一个名为“高加索军”的叙反对派武装组织所在地，内有不少武装人员及家属。总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察”组织发布消息显示，袭击发生在当地多个小型武装组织落脚的“大本营”。据当地消息人士表示，此次袭击事件可能与反对派武装组织内部争斗有关。

自2011年叙利亚局势出现动荡以来，叙各地反政府武装派别林立，诉求各有不同。在2015年末，包括极端组织“征服阵线”在内的众多反政府武装实际控制了伊德利卜省，并出于争夺地盘等问题相互间时有冲突爆发。去年下半年，“征服阵线”及下属武装曾与另一武装派别“自由沙姆人伊斯兰运动”出现大规模军事冲突，在多番较量后，以“征服阵线”领导的“沙姆解放组织”取得阶段性胜利而告终。叙利亚政治评论人士阿齐兹向本报记者表示，随着叙政府军近来对伊德利卜省军事行动力度的不断加大，反对派武装的生存空间被进一步挤压，盘踞在伊德利卜省的各反对派武装和恐怖组织之间的矛盾和争斗或将有所升级。

2017年12月下旬至今，叙利亚政府军在境内西北部的哈马省和伊德利卜省交界地区对反对派武装发动大规模军事行动，以期取得伊德利卜省东南部地区的控制权，进而打通首都大马士革通往阿勒颇的要道。由于战斗十分激烈，大量平民逃离该地区。随着军事行动的深入，叙政府军目前已夺回伊德利卜省外围数十个村镇，并建立了观察哨所和临时联络站，以便对后续的军事行动提供支持。

鉴于当前局势，中国驻叙利亚大使馆1月7日再次发布公告，提醒中国公民近期暂勿前往叙利亚。公告提醒说，叙仍属旅行高风险国家，不具备中国公民个人或团组旅游的最基本安全保障，并提醒在叙中国公民和商务人员保持高度警惕，加强安全防范和应急准备。（记者 李 潇）

（本报大马士革1月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 21 版）

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