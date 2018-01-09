南非铁路改造升级“向东看”

日前，南非自由州省发生一起火车与卡车相撞事故，导致至少20人死亡，超过260人受伤。南非铁路近年来事故频发，自由州省事故再次引发各方对铁路系统改造升级的讨论。当地专业人士评论说，中国是全球铁路交通发展最迅速的国家之一，拥有先进的高铁技术与网络，南非铁路系统的改造升级应该“向东看”，有必要引进中国的技术与发展经验。

南非铁路拥有悠久的历史。早在1860年，英国殖民者就在开普殖民地修建了南非地区的第一条铁路。到1910年，南非便建成覆盖全国的铁路网络。目前南非铁路系统主要由南非国有运输集团运营，里程达两万多公里，是非洲最发达的铁路系统之一，在世界也排名靠前。

密集的铁路线路将南非各大城市连接起来。不过，随着公路系统的发展，火车长途客运数量有所减少，城际短途客运需求旺盛。2010年，南非修建了约翰内斯堡至比勒陀利亚的80公里长客运专线，时速为160公里，被认为是南非的第一条高速铁路。为了保持盈利，南非国有运输集团将重心转向货运。

南非铁路许多路段建设时间久远，已经超过使用年限，频繁引发事故。2010年，该国发生两起火车事故，导致10多人死亡。2012年7月，姆普马兰加省一处平交道发生运煤列车与载有农场工人的卡车相撞事故，导致至少20人死亡。2015年7月，在约翰内斯堡郊区，两辆通勤列车相撞，造成200多人受伤。当地媒体认为，许多事故发生在平交道口，即铁路和公路的平面交叉处，升级铁路系统和技术迫在眉睫。

南非国土面积超过120万平方公里，人口多集中在豪登省、西开普省和夸祖鲁—纳塔尔省的大都市里，因此非常适合高速铁路网络的建设。南非交通部已经制定了铁路中长期发展规划，计划未来20年升级全国铁路网络，初步投资就达130亿美元。目前，南非规划了3条高速铁路线路，分别是从经济中心约翰内斯堡至印度洋沿岸港口城市德班、大西洋沿岸旅游城市开普敦以及南非—津巴布韦交界处重要城市穆西纳的线路。南非交通部长马斯万甘伊表示，南非正与中国企业讨论建设莫洛托走廊铁路，连接豪登省、林波波省与姆普马兰加省。这项合同金额将达570亿兰特（1兰特约合0.5元人民币），预计将为当地创造1.25万个工作岗位。

眼下，南非十分期待取得中国铁路发展的“真经”。南非国有运输集团与中国中车签订了591台机车出口的订单，分别是359台电力机车和232台内燃机车。中国中车将在比勒陀利亚与德班分别设立工厂，在南非本土生产机车。这将有力提升南非制造业水平，并加快南非铁路系统升级换代。（记者 李志伟）

（本报约翰内斯堡1月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 21 版）

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