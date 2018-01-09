热点问答：韩朝高级别会谈影响几何

韩国和朝鲜拟于９日上午在板门店韩方一侧“和平之家”举行韩朝高级别会谈，就朝方派代表团参加平昌冬奥会、南北关系改善等共同关心的问题进行讨论。新年伊始，韩朝双方频繁互动，相关各方也作出积极表态。那么，此次韩朝高级别会谈有望达成什么共识？它又将对朝鲜半岛持续紧张的局势产生哪些影响？

会谈将谈些什么

各方消息显示，朝鲜派代表团参加即将举行的韩国平昌冬奥会事宜，将是本次会谈的首要和焦点议题。

朝鲜最高领导人金正恩１日在新年贺词中表示，有意派团参加即将在韩国举行的冬奥会，并于３日下令重新开通板门店朝韩联络热线，以便与韩方商讨朝鲜参加冬奥会事宜。朝方这两次表态焦点均落在派遣代表团参加冬奥会相关事宜上。

韩国总统府青瓦台此前也表示，这次高级别会谈将以朝鲜参加冬奥会事宜为优先议题，谈妥之后才会考虑其他问题。韩国代表团团长、统一部长官赵明均８日表示，双方将重点讨论朝鲜参加平昌冬奥会事宜，同时也会商讨改善韩朝关系相关问题。

此外，韩朝双方代表团名单上分别有两人涉及体育和奥运事务，这也表明了这次会谈的核心内容。分析人士认为，双方也可能借此机会，为离散家属团聚、军事会谈等事务的进一步接触做出铺垫和初步协商。

有望达成什么共识

分析人士认为，朝韩此次高级别会谈就朝鲜派团参加冬奥会达成共识的可能性比较大。

一方面，双方均就朝鲜参加冬奥会表达了意愿。韩国政府之前多次呼吁朝方派团，朝鲜领导人也表示冬奥会是展示民族地位的良好契机。另一方面，双方在近期接触中展现了积极态度，就会谈地点、日期、代表团人选等问题不多见地一拍即合。

由于半岛其他事务更加复杂、分歧更大，因此双方可能暂时搁置难点问题，先就冬奥会议题达成共识。当然，即使是朝方派团参会的问题，也有许多看似简单、实则敏感的细节问题。比如，朝方冬奥代表团团长是否在美韩制裁之列，以及是否乘坐受制裁的朝鲜高丽航空客机赴韩等。

会谈影响几何

目前来看，此次会谈将主要围绕朝方参加冬奥会等具体事宜展开讨论，但其意义却超越体育交往之外。分析人士认为，会谈将有可能成为朝韩关系解冻的试探性接触，起到搭建沟通渠道、互相释放善意与缓和紧张局面的作用。

金正恩在新年贺词中表示北南双方要广泛接触、合作与交流，消除各自的误解与不信任。朝方特意强调北南关系改善问题已“提上议程”，对北南关系改善抱有长远期待和规划，并把本次会谈视为关系改善的起点。可以预见，会谈将使朝韩关系迎来一段相对缓和的时期，也将是朝韩双方互相试探性接触并制定下一步规划的观察期。

韩方官员也表示，将努力使平昌冬奥会成为南北改善关系的契机。目前，韩美领导人已就冬奥会期间推迟双方联合军演达成共识，而如果朝方能够派团参赛，预计朝方也不会在此期间有核导活动。韩国学者说，这其实是一种事实上的“双暂停”状态，将为半岛局势缓和创造良好氛围。（参与记者：耿学鹏、陆睿、程大雨、吴强）

(责编：樊海旭、常红)