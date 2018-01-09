苹果需正视青少年手机成瘾问题

当地时间1月7日，苹果公司的两家大股东——投资公司Jana Partners和加州教师退休系统致信该公司，呼吁采取措施解决日益严重的青少年手机成瘾问题。

在信函中，他们要求苹果公司开发能让父母限制儿童使用手机的软件，并希望苹果研究过度使用手机对心理健康产生的影响，包括指派一位高管专门处理此问题，提交年度责任报告；建立儿童发展专家委员会，并支持研究人员访问苹果的信息资源；添加新设置菜单或其他选项，让家长根据不同年龄段限制使用功能。他们表示，苹果应该发挥关键作用，向整个行业释放这样一个信号，要特别关注下一代的健康和发展。信中还称，包括硅谷在内的全球各地企业正在形成一种共识，即需要从一开始就将新技术的潜在长期后果纳入考量，这是每个公司的职责所在。这封信引用了多项研究成果，显示过度使用智能手机和社交媒体对孩子身心健康带来的负面影响，包括在课堂上注意力不集中、睡眠不足、抑郁和自杀的风险更高。

据悉，Jana Partners是一家位于纽约的投资公司，加州教师退休系统则是美国最大的养老金计划之一，两者合计持有约20亿美元苹果股票。他们认为，倘若苹果不能合理解决这些问题，一旦面临抵制，其声誉和股价可能在未来几十年会受到冲击，而苹果主动采取行动或有助于建立商誉和维持品牌忠诚度。

实际上，苹果公司已经提供了一些家长控制举措，例如“要求购买”功能，要求家长批准购买商品和服务；限制访问某些应用程序、内容和数据使用情况；使用了内置的功能，比如位置共享等。但这些还远不足以解决日益严重的青少年智能手机上瘾问题。

美国圣地亚哥州立大学的心理学教授让·特温吉教授发明了“iGen”一词来指代新一代的智能手机成瘾儿童。让·特温吉曾表示，把iGen描述为几十年来最严重的精神健康危机的边缘并不夸张，这种恶化很大程度上可以追溯到他们的手机。近日，北美放射学会研究了那些沉迷于智能手机或患网瘾的青少年的大脑，发现智能手机成瘾青少年大脑奖赏回路的化学成分存在差异。而根据“常识媒体”在2016年进行的一份调查显示，约半数美国青少年感觉自己存在手机成瘾问题，并感到有压力需要立刻回复手机信息。

据美国广播公司报道，科技公司虽然没有公开承认他们的电子产品可能会让人上瘾，但一些硅谷内部人士已经开始向媒体透露，电子产品、移动应用程序和社交媒体网站是如何被设计成让人上瘾的，并尽可能长时间地吸引用户的注意力。不可否认的是，智能手机的一些应用，比如脸书、Snapchat和Instagram，在很大程度上依赖于年轻用户。但一些科技公司已经采取措施，愿意改变他们的产品以回应家长的担忧。例如，脸书发布了一款新版本的即时通信应用，适合6岁至10岁的儿童使用。（记者 吴乐珺）

（本报华盛顿1月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 22 版）

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