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澳大利亚一咖啡馆推出刷脸点单服务

2018年01月08日14:10  来源：新华网
 

　　新华社悉尼１月８日电 随着技术发展，刷脸支付已不再新鲜。在此基础上，澳大利亚悉尼一家咖啡馆推出了一种新服务——刷脸点单。

　　据当地媒体日前报道，这家名为巴西斯塔的咖啡馆由杰夫·克罗普利和朱利·布坎南于３年半前合作开办。为满足众多常客不同的消费习惯，他们与软件开发工程师约翰·麦克莱恩合作，推出一款名为“诺亚面孔”的软件。

　　这套软件基于面部识别技术建立专门数据库，可储存曾在咖啡馆消费的顾客信息。具体操作非常简便：商家选用两部苹果平板电脑作为登录器，其中一部面对来客，另一部面对店员。顾客进店时，平板电脑会识别出顾客面孔，随即将其姓名、点单习惯、积分奖励等信息传递给咖啡师，以便按照来客习惯制作咖啡。刷脸点单基于自愿，如顾客不愿留存个人信息，可向咖啡师说明。

　　克罗普利说，开启刷脸点单服务一年来已存储了超过２０００名顾客的信息，业务量比之前增加三分之一以上，营业额增长２５％。目前，堪培拉机场及一家车顶架生产厂商已签约引进这项技术。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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