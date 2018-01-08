“亲情中华·欢聚扬州”戏曲晚会在扬州隆重举行

人民网讯 由中国侨联主办，江苏省侨联、中共扬州市委承办，扬州市侨联、扬州市文广新局协办的“亲情中华·欢聚扬州”戏曲晚会于1月7日下午在京杭之心会议中心举行。中国侨联副主席康晓萍、扬州市领导同志以及扬州侨界群众共800余人观看演出。

“亲情中华·欢聚扬州”戏曲晚会在扬州举行

戏曲晚会由国家话剧院著名演员佟凡主持

“亲情中华”是中国侨联主办的主题活动，自2008年启动以来，已走过10个年头。十年间，全国侨联系统共组织了200多个艺术团，赴世界近80多个国家和地区200多个城市举办了1000多场演出。目前，“亲情中华”已成为近些年来在海外到访城市最多、演出场次最多、现场观众人数最多的活动项目。

戏曲晚会座无虚席

“亲情中华·欢聚扬州”戏曲晚会是“亲情中华”2018开年的第二场演出。此次晚会用戏曲艺术演绎中国故事，参演的剧种包括京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、昆曲以及扬剧。为了办好此次戏曲晚会，中国侨联精心挑选了十几个最能反映剧种特色的经典折子戏，现场观众们纷纷表示，能在扬州欣赏到中国各地优秀演员带来的精湛表演，机会十分难得，衷心感谢中国侨联将这么优秀的戏曲表演带到扬州来。

扬州市扬剧研究所演员彭楷仪：《鸿雁传书》

河南豫剧院演员袁国营：《南阳关·西门外放罢了催阵炮》

江苏省长荣京剧院演员朱俊好：《红娘》选段“一封书”以及京歌《梨花颂》

一曲经典的扬剧《鸿雁传书》，拉开了戏曲晚会的序幕，扬州市扬剧研究所优秀青年演员彭楷仪的精彩演唱赢得了现场观众热烈的掌声。河南豫剧院著名演员袁国营带来的豫剧《南阳关·西门外放罢了催阵炮》，以铿锵有力的唱腔让现场观众更深层次地体会到了豫剧的魅力。江苏省长荣京剧院优秀青年演员朱俊好表演的《红娘》选段“一封书”以及京歌《梨花颂》让现场观众充分领略了京剧唱腔的独特艺术魅力。

扬州市扬剧研究所演员游佳琦：《林冲夜奔》

河南豫剧院演员范静：《花木兰·谁说女子不如男》

安徽省黄梅戏剧院演员张小威、邬云：《春香传》选段“爱歌”和《天仙配》选段“夫妻双双把家还”

浙江小百花越剧团演员周艳、李霄文：《梁祝·十八相送》

扬州市扬剧研究所优秀青年演员游佳琦表演的昆曲《林冲夜奔》是昆曲传统武生戏，既讲究唱工又讲究做工，身段极其繁复，并且整出戏都是边舞边唱，这对表演者的表演技术和功力要求很高，游佳琦的精彩表演赢得一阵阵掌声。河南豫剧院著名演员范静表演的《花木兰·谁说女子不如男》，以独特的发声技巧和演唱方法，凸显出豫剧的铿锵大气和粗放豪迈。安徽省黄梅戏剧院优秀青年演员张小威、邬云为观众们带来黄梅戏《春香传》选段“爱歌”和《天仙配》选段“夫妻双双把家还”，把朴实善良的民众对于美好爱情的向往演绎得淋漓尽致。浙江小百花越剧团著名演员周艳、李霄文为观众演唱了越剧《梁祝·十八相送》把梁祝故事演绎得动人心扉，现场观众被梁山伯与祝英台的凄美爱情所感染，对演员的表演报以热烈的掌声。

著名京剧表演艺术家、荀派传人宋长荣与国家京剧院演员张佳春、江苏省长荣京剧院演员朱俊好：京剧《红娘》选段“我小姐红晕上粉面”、“小姐你多风采”

著名京剧表演艺术家、荀派传人宋长荣与国家京剧院演员张佳春、江苏省长荣京剧院优秀青年演员朱俊好联袂为大家带来晚会压轴大戏：京剧《红娘》选段“我小姐红晕上粉面”、“小姐你多风采”，国粹京剧的独特魅力再一次折服了现场观众，叫好声和鼓掌声此起彼伏，将晚会推向了最后的高潮。

宋长荣在接受采访时表示，此次参加由中国侨联主办的戏曲晚会，自己收获很大，看到来自中国各地优秀青年演员的精彩表演，他倍感欣慰。他说，中国侨联把这次活动办得这么好，背后肯定付出了巨大的努力，希望戏曲晚会能继续办下去，不断地传播中国优秀的戏曲文化，同时为中国新一代戏曲工作者提供更大的舞台和机会。

现场一名当地的观众激动地说，从未看过这么多剧种在同一舞台上表演，南北方戏曲的魅力各有不同，如此精彩的表演以及中国侨联的努力让自己十分感动，欢迎“亲情中华”再来扬州。一位特意从外地赶来观看表演的观众在接受采访时表示，自己是戏曲爱好者，中国侨联这次选取的剧目全都是经典折子戏，差不多每个选段自己都能跟着唱，这种边看边唱的感觉特别过瘾，感觉还没看够就结束了。

中国戏剧艺术历史悠久，种类繁多。戏曲艺术的继承与创新关系到民族精神的延续与发扬，也是文化自信的重要体现。近年来，中国侨联为传播中国优秀的戏曲文化，打造独具特色的中国文化品牌，做出了不懈的努力，多次将地方戏曲推向海外，在海外观众中引起了强烈的反响，为弘扬中国戏曲艺术，加强中外人文交流作出了积极贡献。

戏曲晚会由国家话剧院著名演员佟凡主持。中国侨联文化交流部部长刘奇、江苏省侨联主席周建农、扬州市政协副主席董玉海、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄等出席并观看演出。

(责编：朱欣(实习生)、常红)