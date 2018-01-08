发挥智库功能推动国家治理体系和治理能力现代化

人民网北京1月7日电 由中国社会科学院社会政法学部、中国社会科学院国家治理研究智库主办，中国社会科学院社会发展战略研究院承办的“新时代国家治理高端论坛”于1月7日在京举行。论坛期间，与会专家学者就新时代下国家治理这一主题，盘点研究成果，沟通合作经验，进行探讨和发言。

中国社会科学院副院长、国际治理研究智库理事长李培林作了题为“我国社会发展新的阶段性特征”的主题发言。他指出我国经济新常态下出现一些大的社会转折，包括城市化的转折、职业结构变动的转折、劳动力供求关系的转折、老龄化的转折、社会分配格局的转折等五个方面。智库研究既需要解决当前的东西，也需要能够静下心来考虑一些长远的、战略性的报告。

“国家治理主题非常重要，它既是一项重要的时代任务，同时也是一个重要的学术研究课题。”中国社会科学院科研局局长马援在致辞中指出，实现国家治理现代化是新时代重要历史使命之一，是开展伟大斗争、推进伟大工程、建设伟大事业、实现伟大梦想的重要组成部分。

中国社会学院人事教育局副局长高京斋指出新时代实现国家治理体系和治理能力现代化，需要高端智库、专家学者献计献策，充分发挥中国特色新型智库咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交等重要功能。

“作为国家高端智库层面的应用对策研究，应当多提供层次较高的研究成果，多提供新思路、思想、新观点或新模型的建议。研究报告或信息要讲究科学性，必须运用大量数据和理论来说明问题。” 中国社会科学院学部委员何星亮主要从民族学院、民族问题的研究角度就“新时代如何建设新型智库”进行阐述。

中国社会科学院学部委员景天魁就“华夏品位的社会学”进行主题发言。他从浩瀚史海中精选群、伦、仁、中庸4个基础性概念和30个基本概念，构成了群学概念体系，论证荀子群学及其概念体系是实现21世纪中国社会学崛起的历史基础。

中国社会科学院社会学研究所所长陈光金围绕“社会体制”的逻辑起点、结构、价值导向、基本价值原则等阐述中国社会体制改革及构建现代社会治理体系相关问题。他指出，“社会体制”中的“社会”概念，当从中义的层次上理解，同时照应“五位一体”中的“社会”。（刘茹霞）

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