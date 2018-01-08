古丝绸之路守护者——阿布赉汗

2017年10月底，中亚国家哈萨克斯坦的阿特劳市历史博物馆举行了哈萨克汗国历史文化展。展出的200多件珍贵历史文物中，最著名、最引人注目的是哈萨克汗国阿布赉汗写给清朝乾隆皇帝的一封亲笔信。信中，阿布赉汗请求乾隆皇帝提供用于遏制草原疫情的药品。这件展品生动再现了200多年前哈萨克汗国与清朝交往的点滴。阿布赉汗究竟是何人？他与中国又有着怎样的联系呢？

阿布赉汗（1711—1781年）是哈萨克斯坦著名的历史人物，哈萨克民族杰出的政治家、军事家、外交家。18世纪初，哈萨克汗国经历了与蒙古准噶尔部半个多世纪的战争后，分裂为大玉兹、中玉兹和小玉兹。三个玉兹各自独立，互不统属。这一时期在哈萨克斯坦历史上被称为“大灾难”年代。乱世出英雄，阿布赉就出生于那个时期，他是杨吉尔汗的五世孙，血液中流淌着哈萨克汗国统治者的基因。12岁时，阿布赉的父亲在与准噶尔部的战斗中阵亡，失去父亲的阿布赉随母亲流落至河中地区（即中亚阿姆河和锡尔河流域），早年的不幸经历造就了阿布赉坚韧的性格。16岁时他返回草原，投奔当时大玉兹的最高统治者托列毕。随后几年，阿布赉在与准噶尔部的战争中逐渐展现出卓越的军事和外交才能，加上高贵的出身，他在哈萨克汗国的威望快速上升。1735年，阿布赉成为中玉兹的军事统帅。1741年，准噶尔部首领噶尔丹策零攻打哈萨克汗国。哈萨克中玉兹可汗阿布勒班必特因双方力量对比悬殊而撤退，派阿布赉率部应战。阿布赉表现英勇，战斗中击杀噶尔丹策零之子，但寡不敌众力竭被俘。在被囚禁的两年里，阿布赉近距离接触准噶尔部的文化习俗，学会了蒙古语，甚至同准噶尔部首领噶尔丹策零等多位贵族建立了友谊。1743年,阿布勒班必特派遣使臣同准噶尔部谈判，赎回阿布赉。其时，哈萨克汗国已经具备了重新统一的条件。由于阿布赉军功卓著、威望崇高，被推举为统一全哈萨克汗国三个玉兹的大汗。

鉴于阿布赉为实现民族统一和抵御外敌所作贡献，独立后的哈萨克斯坦通过多种形式纪念这位民族英雄。今天，哈萨克斯坦境内有多座阿布赉汗纪念碑；哈萨克斯坦1993年版100坚戈面值纸币上、2001年发行的独立日纪念邮票上都印有他的头像；2005年哈萨克斯坦拍摄电影《游牧战神》，讲述他的传奇经历；2008年哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布开设阿布赉汗故宫博物馆；哈萨克斯坦还在“南都”阿拉木图开设了以他名字命名的外交学院——阿布赉汗国际关系和外国语大学。

1755年，清政府平定准噶尔部。之后二十多年里，阿布赉汗多次向中国派遣使臣。《乾隆御制诗》记载“命彼近亲（指阿布赉汗之侄）亦台吉，献其方物乃蒲捎（古骏马名）”、“献马无过聊表愫，同舟真是大联情”描述的均是阿布赉汗派遣使臣来访的情景。阿布赉汗时期的哈萨克汗国政治稳定，经济快速发展，同清政府和沙俄都保持交往，为古丝绸之路的畅通创造了有利条件。这一时期，哈萨克汗国与中国互通有无，发展贸易，商贾往来络绎不绝。当时哈萨克汗国主要向中国提供马匹等牲畜，换取中原的丝绸、瓷器和药品。《清高宗实录》记载，“伊犁驻防大兵一切需用牲畜全赖哈萨克贸易”。阿布赉汗时期中国和哈萨克汗国之间的绢马贸易是两国人民在古丝绸之路交好互鉴的一段佳话，也是中国和丝绸之路沿线国家千百年友好交往的缩影。阿布赉汗不愧是古丝绸之路守护者。

中哈友谊有着深厚的历史积淀和强劲的传承动力。虽然阿布赉汗的故事已尘封于历史，但中哈友好事业远未止步。今天，中哈共建“一带一路”和产能合作方兴未艾，取得一批重要早期收获，示范效应已然显现。两国人文交流也日趋紧密。值得一提的是，阿布赉汗国际关系和外国语大学十分重视发展对华交流与合作，已与多所中国院校建立了良好合作关系。2017年4月，该校与西南大学共建的孔子学院正式揭牌，“汉语热”、“中华文化热”在哈萨克斯坦持续升温。伟大的丝绸之路精神穿越时空，亘古常新，焕发出新的勃勃生机，引领中哈两国为实现民族复兴梦想并肩前行。

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