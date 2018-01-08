原标题：首位实现6次太空飞行的人去世：被赞美国真正财富

新华社北京1月8日新媒体专电 英媒称，曾在月球上行走并参加了首个航天飞机任务的宇航员约翰·扬去世，享年87岁。

据英国《独立报》网站1月6日报道，美国航空航天局(NASA)说，他曾6次造访太空，其中包括阿波罗计划和“双子座”任务。

NASA在一份声明中说：“失去宇航员约翰·扬，我们感到悲伤。扬享年87岁。”

声明说：“扬曾两次飞往月球，曾在月球表面行走，并参加了首个航天飞机任务。”

声明说：“他通过‘双子座’任务、阿波罗计划和航天飞机项目6次飞往太空。”

报道称，扬在NASA的职业生涯长达42年。其间，他成为在太空中进行6次飞行的第一人。

在2004年扬退休时，NASA局长肖恩·奥基夫说，“当你需要正确地完成工作，约翰就是恰当人选”。他称扬为“美国的真正财富”。

宇航员和航天飞机飞行员特里·弗茨在推特上向扬致敬，并说：“作为宇航员和探险家，你是我的英雄之一。人们将怀念你对太空的热情。”

报道称，扬的首次太空飞行是在1965年参加首个载人“双子座”飞行任务。在另一次“双子座”任务之后，1969年他环绕月球飞行。那时距离阿波罗11号登月还有两个月。

1972年，他再次搭乘阿波罗飞船。那次，他登陆月球表面收集样本。

这位美国前海军上校还在1981年领导了哥伦比亚号航天飞机的首次飞行。他最后一次执行任务是在1983年。

扬1930年9月出生于旧金山。NASA于1月6日宣布了他去世的消息。（新华社客户端）

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