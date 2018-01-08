原标题：《三块广告牌》与《大小谎言》成美国电影电视金球奖最大赢家

新华社洛杉矶１月７日电（记者高山）第７５届美国电影电视金球奖颁奖典礼７日在洛杉矶好莱坞贝弗利山希尔顿酒店举行，《三块广告牌》和《大小谎言》分别以４个奖项成为电影和电视剧领域的最大赢家。

在电影方面，马丁·麦克多纳执导的《三块广告牌》获得剧情类最佳影片和最佳女主角、电影最佳男配角和最佳剧本４个奖项。该片由美国福克斯探照灯电影公司发行，讲述了一位小镇母亲对爱女被谋杀７个月后警方调查依然没有进展感到十分愤怒，她买下小镇附近三块巨大广告牌并写上讽刺和督促警方的话语，从而引发争议并导致了她与小镇警察之间的一系列冲突。

墨西哥导演吉列尔莫·德尔托罗凭借《水形物语》击败包括著名导演史蒂文·斯皮尔伯格在内的４位劲敌，摘取了电影最佳导演奖。

加里·奥尔德曼由于在传记片《至暗时刻》中精彩演绎了二战时期的英国首相丘吉尔而摘取了剧情类最佳男主角奖。他击败了同获提名的汤姆·汉克斯等３位奥斯卡影帝。

格蕾塔·格维希执导的《伯德小姐》获得音乐／喜剧类最佳影片奖。绍伊尔丝·罗南在《伯德小姐》中饰演的叛逆高中生给观众留下了深刻印象，获得音乐／喜剧类最佳女主角奖。詹姆斯·佛朗哥凭借在《灾难艺术家》中的出色表现获得音乐／喜剧类最佳男主角奖。

迪士尼公司出品的《寻梦环游记》获得最佳动画长片奖。德国影片《凭空而来》获得最佳外语片奖。

在电视剧方面，《大小谎言》摘取最佳有限剧集／电视电影等４个奖项，《使女的故事》获得剧情类最佳剧集奖，《了不起的麦瑟尔夫人》获得喜剧类最佳剧集奖。

当天出席颁奖典礼的男女明星多数都身穿黑色礼服，以示对抗议性别和种族不平等运动的支持。逾３００名好莱坞女星今年１月１日联合发起反性骚扰倡议，呼吁各界对工作女性遭遇性骚扰多加关注。

美国电影电视金球奖创立于１９４３年，是美国影视界最重要奖项之一，被视为每年奥斯卡奖的风向标之一。

(责编：徐祥丽、王欲然)