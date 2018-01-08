原标题：外交部回应日方积极表态：希望日方同中方相向而行

新华社北京1月8日电（记者闫子敏）针对日方近日接连就中日关系积极表态，外交部发言人陆慷8日表示，希望日方在新的一年里同中方相向而行，共同推动中日关系进一步改善发展。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本首相安倍晋三5日在东京都举行的新年庆贺会上致词，表现出对改善日中关系的强烈意愿。日本内阁官房长官菅义伟接受采访时也表示，在日中关系逐步改善的情况下，2018年是最好的机会，希望能通过加强经济关系和促进民众交流来增进双方的信任。针对日方接连就中日关系积极表态，中方有何回应？

“我们注意到日方积极表态。”陆慷说，在新的一年里，希望日方同中方相向而行，在中日四个政治文件和四点原则共识基础上，切实抓住中日和平友好条约缔结40周年契机，为两国各领域交往合作创造有利条件，共同推动中日关系进一步改善发展。

(责编：徐祥丽、王欲然)