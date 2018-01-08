原标题：朝韩会谈释回暖信号 南北对话寻双赢之道

新华社北京１月８日电（全球热点）朝韩会谈释回暖信号 南北对话寻双赢之道

新华社记者

朝鲜和韩国定于９日在板门店韩方一侧“和平之家”举行朝韩高级别会谈。新年以来，双方展现积极态度，在会谈地点、日期、代表团人选等问题上不多见地一拍即合。

分析人士认为，朝韩双方的积极态度释放出朝鲜半岛寒冬回暖信号，双方都能从关系改善中“加分”。

【新闻事实】

７日，朝韩双方相互通报会谈代表团成员，派出经验丰富的南北会谈“老将”。韩方代表团以统一部长官赵明均任团长，成员还包括统一部次官、文化体育观光部第二次官、国务总理室审议官、平昌冬奥会及冬残奥会组委会企划事务次长４人。

朝方由祖国和平统一委员会委员长李善权率团，代表团成员还包括祖国和平统一委员会副委员长、体育省副相、祖国和平统一委员会部长、民族奥林匹克组织委员会委员４人。

赵明均在朝韩交流和协商领域经验丰富，曾在朝韩两次首脑会晤以及开城工业园区等项目中扮演重要角色，在统一部有“朝韩合作见证人”称号。李善权则自２００６年起多次率朝方代表团参加军事等事务磋商，获称半岛事务“前哨人”。

对朝韩会谈，美国总统特朗普６日表示，愿与朝鲜最高领导人金正恩展开有条件对话，希望韩朝会谈议题超出奥运会范畴。

【深度分析】

分析人士认为，朝韩对会谈均持积极态度，是因为双方通过对话均可“加分”。同时，双方都希望主导会谈，要实现双赢，仍需智慧和耐心。此外，半岛问题关键在朝美关系，美方意见相当重要。

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永认为，朝鲜希望抓住机遇窗口，主导本次会谈进程，继而在后续谈判中占据优势。此外，朝鲜若能参加平昌冬奥会，则期望通过在冬奥会上的出色表现，争取经济援助，缓解国际压力。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员王俊生认为，韩国政府对会谈持谨慎乐观态度，希望通过会谈引导半岛局势趋向缓和，改善韩朝关系，提升自身在朝鲜半岛局势发展中的影响力，同时巩固政权，为施政加分。

要真正解决半岛问题，离不开美国这一直接相关方。对于特朗普的表态，王俊生认为，这不意味着美国对朝政策“转向”。美朝对话的核心是半岛无核化，前提是朝鲜暂停核导研发。美国常驻联合国代表妮基·黑莉７日表态，美国和朝鲜对话的条件没有变。不难看出，美国政府对本次韩朝对话仍持观望态度。

郑继永也认为，对朝鲜而言，朝核问题的突破点应该集中在朝美关系方向，平昌冬奥会只是半岛局势缓和的“前菜”，真正“上大餐”的时机还没到。

【第一评论】

东北亚的和平稳定来之不易，和解符合韩朝双方利益，更是国际社会的普遍期待。

奥运是和平的使者，平昌冬奥会带来的融冰契机难能可贵，希冀各方要倍加珍惜。窗口既然已经开启，各方不妨进一步放下包袱、拓展互信，为进一步和解创造氛围，不要停留为权宜之计。

世界不仅仅期待看到朝韩运动员同时出现在平昌赛场上，更希望看到朝鲜半岛早日挥别阴霾，迎来春天。

【背景链接】

朝韩双方曾于２０００年和２００７年两次实现首脑会晤，并就实现民族统一和开展各领域合作先后两次签署了共同宣言，但２０１３年朴槿惠政府上台后对朝鲜态度逐渐转向强硬。

２０１６年，随着韩国单方面关闭开城工业园，双方接触彻底中断，关系随之跌入谷底。

去年６月，文在寅会见国际跆拳道联合会的朝鲜官员时，首次表达了欢迎朝鲜参加平昌冬奥会的希望。

去年１２月，韩国外长康京和说，冬奥会是国际社会的和平盛会，如果朝鲜参赛，将为朝韩接触创造机会。

新年以来，朝韩双方频繁互抛橄榄枝，相关各方也作出积极表态。（记者：耿学鹏、吴黎明、韩梁；编辑：王丰丰、孙浩）

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