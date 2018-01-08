叙利亚西北部汽车炸弹袭击致20多人死亡

原标题：叙利亚西北部汽车炸弹袭击致２０多人死亡

新华社大马士革1月8日电（记者郑一晗）叙利亚西北部伊德利卜省７日晚发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少20多人死亡、数十人受伤。

据与叙利亚政府关系紧密的黎巴嫩广场电视台报道，一辆装有数吨炸药的汽车在伊德利卜省首府伊德利卜市萨拉辛大街一家超市前爆炸。视频画面显示，爆炸现场燃起大火，附近不时响起枪声，救护车和救援队伍立即赶到现场救援。

报道说，爆炸点靠近一个名为“高加索军”的叙反对派武装组织所在地，内有不少武装人员及家属。

另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，爆炸死伤者大部分是一个叙反对派武装组织人员，该武装与伊德利卜省主要反对派武装“沙姆解放组织”是盟友。

目前尚没有任何组织宣称制造了这起袭击事件。

伊德利卜省与土耳其交界，存在着众多反对派组织。近两个月来，叙政府军在伊德利卜省南部和哈马省北部发起大规模军事行动，加大了对极端组织“征服阵线”等武装的打击力度，收复了大量村镇。

“征服阵线”前身是“基地”组织叙利亚分支“支持阵线”，2016年7月更名为“征服阵线”并宣称与“基地”组织脱离关系，但该组织仍被国际社会认定为恐怖组织。2017年1月，“征服阵线”与多个反对派组织合并组建“沙姆解放组织”，并起主导作用。目前，“沙姆解放组织”控制着伊德利卜省大片地区，但其所在地不时遭其他反对派武装袭击。

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