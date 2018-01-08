外交部：马克龙访华 将向习近平赠送国礼马

人民网北京1月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷8日主持例行记者会。记者会答问实录如下：

问：据报道，日本首相安倍晋三5日在东京都举行的新年庆贺会上致词，表现出对改善中日关系的强烈意愿。日本内阁官房长官菅义伟接受采访时也表示，在日中关系逐步改善的情况下，2018年是最好的机会，希望能通过加强经济关系和促进民众交流来增进双方的信任。针对日方接连就中日关系的积极表态，中方有何回应？

答：我们注意到日本领导人和高层人士就中日关系作出的积极表态。在新的一年里，我们也希望日方能同中方相向而行，在中日四个政治文件和四点原则共识基础上，切实抓住今年中日和平友好条约缔结40周年的契机，努力为两国各领域交往合作创造有利条件，共同推动中日关系进一步改善发展。

问：你能否介绍东海海域发生的船只碰撞事故及相关搜救工作的最新进展？是否有人员搜救的最新消息？

答：大家可能已经注意到了，上周末，外交部发言人已经介绍了有关情况，交通部也已经发布了有关消息。

根据最新了解到的情况，今天上午10时30分，中方搜救船只在事故现场打捞起一具遗体，身份还在确认之中。

中国政府对这起海难事故高度重视，已经派出多艘搜救船只到现场进行搜救。尽管当地现在的海况和天气状况对搜救工作十分不利，但中国政府还是尽最大努力开展搜救工作。目前已救起部分船员，但仍有不少船员失联。同时中方也已派出清污船只赶往现场，防止发生次生灾害。目前事故原因还在调查中。我们感谢一些国家积极参与这起海难事故的搜救工作。如有进一步消息，我们将及时向大家补充提供。

问：你是否了解船只碰撞事故将达成怎样的赔偿协议？需要哪些手续？哪些人将获得赔偿？通过什么方式？

答：我刚才已经说了，有关事故原因现在还在进一步调查之中。待事故相关原因调查结果出来后，才能谈到下一步赔偿等问题。当务之急是尽快展开搜救工作，这也是中国政府在事故发生后第一时间就在做的。同时，还要抓紧开展清污工作。

问：根据联合国安理会第2375号决议，以及中国政府此前的要求，朝鲜在中国境内设立的中外合资和独资企业必须在1月9日前全部关闭。中方将如何执行这一决定？

答：中国商务部和国家工商总局已经在2017年9月28日发布公告，就执行联合国安理会第2375号决议关闭涉朝企业做出明确规定。中方作为安理会常任理事国，一向严格执行安理会决议并履行应尽的国际义务。建议你仔细查看公告。

问：据报道，昨天一位白宫高级官员表示，中国可以帮助说服巴基斯坦摧毁恐怖分子庇护所。美国正寻求与中方及有关地区国家合作，说服巴基斯坦按照特朗普总统近期力促的那样开展行动。最近几周，中方一直在为巴基斯坦辩护。在此背景下，中方是否会与美方合作说服巴方打击其境内恐怖势力？

答：恐怖主义是人类公敌，打击恐怖主义需要国际社会共同努力。中方一向反对将恐怖主义与特定国家挂钩，也不赞成将反恐责任推到某一个国家身上。我们多次说过，巴基斯坦为打击恐怖主义作出了重要贡献，也作出了巨大牺牲。国际社会应对巴基斯坦反恐努力给予充分肯定。各国应在相互尊重和平等的基础上，加强反恐合作，而不应相互指责和施压，这不利于国际社会形成有效反恐合力。

至于你刚才提到中方在替巴基斯坦辩护，我想说，中方是为所有开展反恐努力的国家公正地辩护，不只是巴基斯坦。

你也问到中方是否愿同美国开展合作，刚才我已经说了，中方支持并积极参与所有在相互尊重和平等基础上开展的国际反恐合作。

问：第一，法国总统马克龙正在中国进行访问。中方对中法关系发展有何展望？第二，韩朝即将举行高级别会谈。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，马克龙总统今天上午已经在西安开启了他的访华行程，今天下午将抵达北京，开启应习近平主席邀请对中国进行国事访问最重要的一站。

至于你提到中方通过马克龙总统此次访华对发展中法关系有何期待，法国是第一个同新中国正式建立大使级外交关系的西方大国。当年，毛泽东主席和戴高乐将军作出这样一个重要的历史性决定，充分体现了两国老一辈领导人的政治远见。事实证明，中法建交为推动国际关系健康发展、推动国际关系民主化发挥了重要作用。建交以来，中法关系总体发展顺利。近年来，中法全面战略伙伴关系高水平健康稳定发展，各领域合作不断取得新成果。

马克龙总统是2018年访华的首位外国国家元首，也是中共十九大后首位访华的欧盟国家元首。此访也是马克龙总统就任以来首次对华进行国事访问。我们相信，此访对新时期中法、中欧关系发展都具有重要意义。中国领导人也期待着同马克龙总统就如何在新时期进一步推进中法关系发展，以及双方共同关心的国际和地区问题深入交换意见。我们相信，此访将进一步增进两国元首之间的相互了解和友谊，提升中法政治互信和战略沟通，推动双边关系和各领域务实合作不断走向深入，为两国人民带来更多实实在在的好处，并为推动中欧关系进一步发展发挥重要积极作用。

关于第二个问题，大家非常关注最近几天朝鲜半岛形势出现的一些积极动向。一段时间以来，我们已经多次就半岛局势发展表明了中方看法。我愿再次强调，作为半岛近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举措。我们也希望国际社会所有有关各方抓住并支持这一积极动向，共同努力找到缓和紧张、增进互信、恢复对话协商的好办法。

长期以来，中方为解决半岛问题作出了不懈努力，始终发挥着积极和建设性的作用。我们将继续密切关注半岛局势发展，积极做劝和促谈工作。

问：据报道，马克龙总统给中国带了一匹马作为礼物。你能否证实？

答：马克龙总统今天上午刚刚抵达西安开始了访华行程，今天下午将抵达北京，开始他国事访问最重要的环节。

马克龙总统应习近平主席邀请对中国的国事访问是一次具有重要意义的访问。中法双方对此高度重视，双方团队一直在密切合作，积极努力，共同的目标就是确保此访成为一次推动中法关系进一步深入发展的成功访问。

你说的不错，马克龙总统将向习近平主席赠送一匹国礼马。对于法方的友好举动，中方表示感谢和赞赏。

问：一些朝鲜企业可能通过股权转让等方式继续在中国进行经营活动。中方能否杜绝类似情况发生？

答：第一，联合国安理会所有涉朝决议和一些制裁机制的设立，都是经过安理会成员充分讨论的，也有比较详细的规定。这些规定的主要目标就是要确保这些制裁机制能够得到有效执行。

第二，我刚才已经说过，中国作为联合国安理会常任理事国，一向严格执行安理会通过的所有决议。对安理会决议，包括你第一次提问时提到的，中方也都通过一套行之有效的机制和做法确保有关决议得到有效执行。

第三，正如世界上所有其他国家一样，如果在出口控制或执行本国法规方面出现一些漏洞，只要有确凿证据，中方一定会严格依法查处。

大家可能已经注意到，我们今天上午开通了外交部发言人办公室微信公众号。已经有不少朋友在第一时间通过微信等方式向我们表示祝贺，我们对此表示感谢。今天来参加记者会的记者朋友可能已经看到蓝厅门口的公众号二维码。欢迎大家扫描关注。

外交部发言人办公室微信公众号将围绕重大外交活动和外交政策，及时发布外交部发言人的表态和答问，并与大家互动。正如王毅部长在公众号开通致辞中所指出的，开通这个公众号为关心中国外交的国内外民众又打开了一扇窗口。在这里，大家能够及时了解到中国与世界互动的最新情况，掌握中国外交的最新动向。我们将不断努力，争取把公众号办出特色、办出实效，使越来越多的国内外民众理解和认同新时代中国外交，欢迎大家关注。

(责编：徐祥丽、王欲然)