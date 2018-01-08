拉马福萨：无偿征用土地将使南非成为“伊甸园”

人民网约翰内斯堡1月8日电 （王磊）上周日，南非执政党新任党主席拉马福萨在夸祖鲁·纳塔尔省发表演讲时说，无偿征用土地的政策能够将南非最终变成“伊甸园”。

拉马福萨说，现在我们已经可以着手解决土地问题，改善农业生产，使国家和人民从中受益。“我们可以使彩虹之国变为天堂。”他是在向祖鲁王兹维里提尼（Goodwill Zwelithini）介绍非国大新任领导班子时发表的此番演讲。

兹维里提尼在听完拉马福萨的演讲后，鼓励其立即实施这一政策，并说“目前我们只有很少的人拿回属于自己的土地”，“我们希望你尽快施行这一政策。”

兹维里提尼也表示前任非国大党主席祖马的“退位让贤”是“高尚”的，而12月份非国大会议时的选举也证明权利交割可以和平进行。

据悉，此次拉马福萨率领新当选的非国大执委集体拜访祖鲁王，意在向祖马的最大支持省份和族群释放善意，缓和由于连日来要求祖马提前让出总统一职的呼声高涨所带来的矛盾。当日非国大的官员抵达现场时看到了欢乐祥和的一幕，拉马福萨和祖鲁王手牵手跳起了舞蹈，还互赠了牛作为礼物。

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