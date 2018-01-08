抗议同工不同酬 BBC中国新闻总编宣布离岗

英国广播公司（BBC）中国新闻总编郭艾莉。（图片来源：www.rocketnews.com网站）

新华社北京1月8日电（记者刘曦）英国广播公司（BBC）中国新闻总编郭艾莉宣布，由于收入低于男同事，她离开现任岗位。

BBC8日报道，郭艾莉是苏格兰人，在这家媒体工作超过30年。她在一份公开信中说，BBC存在“秘密且非法的薪酬文化”，面临“信任危机”，三分之二年薪超过15万英镑（约合132万元人民币）的雇员是男性。

郭艾莉说，她已辞去中国新闻总编一职，但将继续留在BBC，回到之前工作过的电视新闻编辑室。

去年7月，BBC应政府要求公开年薪超过15万英镑的员工名单。郭艾莉不在榜单之列。她发现，两名男性国际新闻编辑上榜，比两名担任同等职务女性的工资高出50%以上。郭艾莉随后和BBC欧洲新闻总编卡佳·阿德勒签署信函，要求男女薪酬平等。

应郭艾莉要求，BBC为她大幅上涨工资，但远未达到“平等”水平。

“尽管BBC坚称，对我的任命表明他们信守性别平等的承诺，我也坚持认为，平等是我担任这一职位的条件；但我的上司们却再三判断，女性的工作价值远低于男性，”郭艾莉在公开信中说，“我只是希望BBC遵守英国2010年通过的平等法，重视男女平等。”

她说，女性员工的耐心已逐渐耗尽。

郭艾莉的做法得到包括BBC记者在内的大量民众支持。他们在社交网站发起“我支持郭艾莉”的话题标签。BBC媒体总编阿莫尔·拉詹说，郭艾莉的辞职对BBC而言是“头疼的大问题”。他说，尽管BBC已承诺解决薪酬不平等问题，但郭艾莉指责这一承诺“是空话”。

BBC回应，称不存在“系统性歧视女性”现象。

BBC一名女性发言人在声明中说，实现报酬平等“至关重要”。去年高薪榜单公布后，总裁托尼·霍尔承诺，在2020年前消除性别差距。

“许多机构公布的男女薪酬数据显示，我们比其他机构表现得好太多，（男女薪酬差距）远低于（英国）全国平均水平。”声明说。

男女同工不同酬在一些西方国家媒体早已引发争议。

去年12月，美国电视娱乐新闻节目女主播卡特·萨德勒宣布，由于收入与主持同一档节目的男搭档差距悬殊，她提出辞职。

去年早些时候，57岁的澳大利亚女主播莉萨·威尔金森宣布离开第九频道网，加入对手频道，理由是原东家“无法满足她的期望”。媒体报道，她与男搭档同酬的要求遭到拒绝，威尔金森进而辞职。（新华国际客户端）

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