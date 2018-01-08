经济观察：一带一路”与柬“四角战略”对接发展——中柬经贸互联谱新篇

柬埔寨“四角战略”是近十多年来指导柬国家经济发展方向的战略规划。中国“一带一路”倡议提出４年多来，在农业、能源、交通等领域和“四角战略”实现了高效对接，推动两国经济互补优势释放潜能，为中柬经贸合作谱写了新篇章。

柬埔寨首相洪森高度评价“一带一路”对柬中两国共同发展的重要意义。在他看来，注重在相互尊重的基础上协调与伙伴国的发展政策，是“一带一路”建设的特点之一。“对柬埔寨而言，‘一带一路’倡议很好地契合了柬国家发展规划，特别是与柬政府目前致力推进的‘四角战略’第三阶段以及工业发展政策相对接。”

柬埔寨政府２００４年提出以优化行政管理为核心，加快农业发展、加强基础设施建设、吸引更多投资和开发人才资源的“四角战略”。该战略旨在通过有效管理和深入改革，促进柬经济增长，解决民众就业，保障社会平等与公正。

“四角战略”在许多领域和“一带一路”倡议高度契合。发展理念对接促成很多重要合作项目取得进展，如暹粒吴哥国际机场、金边至西哈努克港高速公路等基础设施项目、桑河二级水电站等能源项目以及柬埔寨首个洲际海缆项目等。

观察人士注意到，中柬双方以推动“一带一路”建设和“四角战略”对接为契机扩大合作,加快发展。一方面狠抓项目落实，在细节之处严把关，将项目做成柬国内相关行业的标准和示范；另一方面，抓住柬各行业发展的时机，引进中国技术、中国经验，为两国长远合作发展打下坚实基础。

据统计，２０１７年前１０个月，中国累计对柬埔寨协议投资１２５．７亿美元，占柬吸引外资总额的３６．４％，是柬最大外资来源国。同时，中国还是柬埔寨第一大贸易伙伴、第一大游客来源国。

中国驻柬埔寨大使馆商务参赞李岸对记者表示，２０１７年１月至１１月，中柬双边贸易额达５２．７亿美元，同比增长２３．３％，提前实现两国领导人达成的５０亿美元贸易目标。中资发电企业目前是柬埔寨最大的电力提供商，中企投资铺设了柬最长的光缆，中国在柬修建的路、桥、水利设施和电网，为柬经济社会发展作出了重要贡献。

以农业领域为例，李岸说，中国农业部于２０１７年６月派遣高级别农业顾问前往柬埔寨进行农业援助。中方根据柬埔寨农业机械发展实际，结合中国先进的农业机械生产、发展、管理经验以及法律法规、技术规范、相关制度等，帮助柬方制定符合当地发展情况的规划、制度和管理措施。

柬埔寨经济与财政大臣昂蓬莫尼罗表示，“一带一路”将在中长期内助力柬埔寨经济社会发展，这主要体现在以下几个方面：发展互联互通降低交通成本、扩大贸易规模、加快贸易流程、扩大物流覆盖范围；促进跨国投资；改善旅游基础设施建设，促进旅游项目联合开发和旅游产业协调发展；促进金融机构合作，为柬埔寨基础设施投资提供更多资金来源；促进柬中双方在基础设施、农业、工业、文化、旅游、金融、环保、科技等多方面的经验技术交流。

昂蓬莫尼罗说：“我们希望中国不仅给我们带来投资，还能带来先进的管理经验、科学技术和专业知识，特别是在基础设施发展方面。我们相信中国也是知识财富的提供者。”（记者毛鹏飞）

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