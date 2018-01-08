西班牙暴雪：数千汽车被困高速路

6日夜间至7日，由于遭遇暴雪，西班牙首都马德里附近的一条高速公路上数千辆汽车被困，西班牙调动军队参与救灾。
6日夜间，连接马德里和塞哥维亚的一条高速公路，大约长70公里的路段被大雪阻断。很多结束新年假期开车返程的民众被困在路上。当地媒体报道说，当天大约3500名到4000名司机不得不在高速路上过夜。
7日，西班牙军方出动应急部队，250名士兵紧急前往受阻路段展开救援。士兵和消防员协同作战，一方面使用铲车清理积雪，另一方面把毛毯和热水分发给被困民众。西班牙紧急情况部门建议被困民众保持车辆发动状态，以此维持车内温度。不过，部分被困民众对政府的救援速度缓慢表示不满。有民众向媒体表示，自己在高速路上滞留了数小时之久，既没有食物也没有供暖的燃料。
7日下午，西班牙紧急救援部门说，最后一批被困在高速路上的民众已经获救。不过，高速路部分路段依然无法通行，而且预计还会迎来更多降雪。7日，受暴雪、强风和降雨影响，西班牙气象部门对37个省发布恶劣天气警报。
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