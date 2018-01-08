芬兰人为即将抵达的中国大熊猫起好芬兰名字

新华社赫尔辛基１月７日电 据芬兰ＭＴＶ电视频道日前报道，当地民众已为即将于１８日抵达芬兰的一对中国大熊猫起好芬兰昵称：雄性大熊猫“华豹”得名“皮吕”，雌性大熊猫“金宝宝”则得名“卢米”。

芬兰ＭＴＶ电视频道专门组织了为大熊猫起名的观众投票，并从４０００多个候选名字中甄选出这两个昵称。“皮吕”是芬兰男性的名字，意为“大雪纷飞”；“卢米”是芬兰女性的名字，意为“雪”。

报道说，这对大熊猫的中国名字仍会保留，但负责接收大熊猫的芬兰艾赫泰里动物园希望它们同时也有芬兰名字，便于芬兰人称呼。

艾赫泰里动物园园长卡里·瓦伊尼奥说，昵称非常适合这两只大熊猫，因为它们也可被称作“雪熊猫”，“我们非常喜欢这两个芬兰名字”。

瓦伊尼奥说，目前位于芬兰中部的艾赫泰里市已被白雪覆盖，这样的环境很接近大熊猫的原生地，非常适合大熊猫的到来。

２０１７年４月，中国与芬兰签署关于合作进行大熊猫保护研究的文件，决定向芬兰提供一对健康大熊猫，用于在艾赫泰里动物园实施为期１５年的合作研究项目。

据悉，芬兰方面已派专人前往中国熟悉这对大熊猫的情况，为它们迁居芬兰做准备。

(责编：朱欣(实习生)、常红)