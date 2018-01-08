iPhone用户换电池约号火爆 降速门或致销量减少1600万

此前，苹果承认确实故意限制了部分iPhone的性能，来防止手机因为电池老化而意外关机。但用户的不满和事件的持续发酵，让苹果不得不推出一些优惠来安抚用户。

苹果把已经过了保修期的iPhone电池更换费用从79美元降低至29美元，并承诺在今年发布iOS更新让用户了解电池情况。

很多老款iPhone用户之所以选择更换电池，是因为之前有用户称，苹果在系统升级后对电池老化的iPhone进行了性能限制，而这导致手机卡顿严重。苹果也承认了这个事实，所以才引发了用户纷纷去更换电池的行为。

根据苹果中国官网关于iPhone电池及性能的说明，Apple将过了保修期的电池的更换价格降低了390元，从608元降到218元。此举针对使用 iPhone6及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内持续到2018年12月份。

苹果这一出于维护品牌形象的公关举措或将对公司利润造成影响。

更多用户倾向换电池 销量将减少1600万

据媒体报道，在苹果公司承诺以低价为旧款iPhone更换电池后，苹果零售店涌入了大量消费者，这导致苹果的电池库存告急。如果用户想为自己的手机更换电池，预计要等上数周时间。

到底现在更换电池的服务有多火爆？据报道，苹果天才吧的一位员工预计，他们的电池库存可能要到今年夏天才能恢复正常水平。越来越多的iPhone用户在Twitter上表示，虽然在苹果零售店预约了电池更换服务，但是去了之后发现电池已经没有了。

《证券日报》记者昨日致电苹果客服预约北京西单大悦城苹果直营店电池更换，但被客服人员告知直营店已经没有号了，可以选择苹果授权的售后维修点预约更换。

巴克莱银行分析师日前就此评论道，苹果公司降低更换电池价格的决定将带给公司大约100亿美元的损失。

分析师指出，根据他们的调查，电池损耗是消费者购买新苹果手机的主要原因。随着换电池价格下降和智能手机性能提高，专家预测2018年苹果手机的销量将减少1600万件。“虽然这也许是苹果公司一项很好的公关举措，我们仍然认为，这会对其手机销量产生不良影响，因为更多用户将倾向于换电池，而不是购买新机。”

第一手机界研究院院长孙燕飚在与《证券日报》记者交流时表示，苹果公司降低更换电池价格，确实会影响苹果手机销量，但应该还不会影响到2018年市场份额的排位。

不过，在华为等品牌全力冲击全球销量的背景下，“降速门”又导致其销量减少的话，苹果和其他竞争者的差距或将进一步拉近。

降速门招来全球诉讼或涉巨额罚金

除了销量和利润将会造成损失外，苹果因为“降速门”还将面临全球用户的起诉。

尽管苹果公司已经公开道歉，承诺为消费者提供电池更换服务，但消费者并不买账。2017年12月20日承认“降速门”确实存在之后，苹果公司就陷入了诉讼的旋涡。

据报道，2018年1月2日，美国国内对苹果“降速门”的第16起诉讼出现在密苏里州，是由消费者Kiim Burton和William Ellis发起；第17起诉讼则出现在密西西比州，是由Neill Mclnnis和J.Scott Archer发起。

两位消费者在起诉书中表示，苹果一方面在操作系统升级时只宣称新系统的好处、不强调升级后的坏处，误导了消费者，另一方面，苹果公司还让消费者很难逃避操作系统的更新，因为如果不选择更新，消费者的iPhone和iPad最终可能无法使用。

媒体认为，针对苹果“降速门”的第16起和第17起诉讼，和此前已曝光的集体诉讼没有太大区别，最终可能会合并为一起集体诉讼。据媒体此前预测，美国几起诉讼的赔偿金额可能会达到9990亿美元。

在法国，一家叫作“停止强制报废”的消费者权益组织，向苹果公司发起了刑事诉讼。该机构表示，法国法律禁止所有的有计划的报废行为，即产品制造商采用技术手段，降低产品的使用寿命，让产品无法使用，提高产品更新换代的频率。该机构认为，苹果公司对老款iPhone进行降速的举动，违反法国2015年制定的相关产品报废法律，是不可接受的，必须受到惩罚。

在韩国，当苹果承认“降速门”之后，有3万多人参与苹果集体诉讼的征集活动，苹果公司2017年12月29日公布的赔偿解决方案加剧了韩国民众的不满情绪。据媒体披露，苹果集体诉讼参与者征集活动截至2017年12月31日下午2点，征集到的参与者增至18万人。

在中国，民间组织“反苹果联盟”也呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查，查清iOS系统是否存在滥用支配地位侵害消费者权益的情况。另外，工信部及消费者协会也应对苹果公司展开调查，就查实情况开展听证，并做出相应处罚。

有分析指出，美国消费者提出的9990亿美元诉讼赔偿金兑现的几率微乎其微，反倒是在法国，因为确实存在相关法律，如果法国检方最终认定这是一起刑事诉讼，并认定苹果的行为是“强制报废”行为，那么，苹果最终就有可能面临相当于苹果公司在法国年收入5%的罚金。（记者 马燕）

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