重启组阁谈判 默克尔拿什么打动社民党？

德国总理安格拉·默克尔领导的联盟党与社会民主党7日开启为期5天的试探性组阁谈判。面临严峻政治压力的默克尔要靠什么打动勉强回到谈判桌前的社民党？英国《卫报》披露，社民党大佬暗示，只有联盟党交出财政大权，社民党才考虑加入大联合政府。面对这一苛刻要求，默克尔会点头吗？

【分歧多】

联盟党与社民党同意，试探性谈判期间谢绝媒体采访，不对外吹风。谈判结果会后才可能出消息。社民党将在本月下旬举行的特别党代会上讨论并表决组阁意向，如果通过，两党才会展开正式组阁谈判。

不过，如果谈判无果，默克尔必须考虑组建少数派政府或重新举行选举，这样一来，她的第四个任期就有泡汤危险。去年11月，联盟党与自由民主党和绿党的组阁谈判已经失败过一次。

尽管联盟党和社民党均释放积极信号，这场备受瞩目的闭门会谈势必艰难。双方在难民、税收、医改和基建方面都有分歧。

税收方面，社民党主张增加高收入群体税负，为中低收入群体的社会保障埋单；而联盟党历来反对增税。难民政策方面，社民党支持难民家庭团聚；联盟党内部偏保守的巴伐利亚基督教社会联盟（基社盟）则明确反对难民从原籍国“搬人”。医改方面，社民党主张全面改革医疗保险，整顿国有和私营保险机构；联盟党则认为这样会拖垮私营企业。基建方面，社民党主张政府大幅投资住房和其他基础设施建设；联盟党对此持谨慎态度。

多名社民党高层接受媒体采访时暗示，只有拿到财政部长这一关键职位，社民党主张的政策议程才有可能实现。2013年，在与联盟党的组阁谈判中，社民党提出的要价是经济部长和外交部长两个职位，这一决定后来被视作“战略错误”。

【阻力大】

去年9月联邦议院选举中，联盟党保持议院第一大党地位，但得票率不足三分之一，无法单独组阁；社民党虽然也保住第二大党地位，但仅获20.5％的选票，为这个中左翼政党在联邦德国历史上的最差战绩。

不少社民党人士认为，正是由于长期联合执政，该党失掉自身特色，难以从保守党阵营中脱颖而出。社民党主席马丁·舒尔茨随后宣称不再参与组建联合政府，而是以反对党的身份参与政治。随着联盟党与自民党及绿党的组阁谈判破裂，要求社民党与联盟党重修于好的呼声再起，加之德国总统弗兰克－瓦尔特·施泰因迈尔的搭桥牵线，舒尔茨又改口同意重新考虑与联盟党联合执政。

不过，社民党内部反对联合执政的声音不小。一些基层领导认为，大联合政府会让社民党继续流失选票，让极右翼政党德国选择党成为反对党的“老大”。

北莱茵－威斯特伐利亚地方议会的社民党高层诺贝特·勒默尔接受德国编辑网采访时说，他所在州选区的社民党议员中，没有一人支持大联合政府。

大联合政府在德国民众中同样不得人心。德国电视一台4日晚发布的一份民调结果显示，超过一半的受访者反对联盟党和社民党再次组成大联合政府。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)