纽约肯尼迪机场水管爆裂遭淹水 航班延误

人民网讯 据联合早报网报道，已经因为暴风雪而陷入混乱的美国纽约肯尼迪机场屋漏偏逢连夜雨，7日，该机场一条水管爆裂，导致其第四搭客大厦淹水。

美国媒体的电视画面显示，水从天花板流泻而下，抵境大厅满是积水，几名无畏的乘客涉水而过。

肯尼迪机场通过推特证实，第四搭客大厦的一条总水管爆裂，并警告一些航班将受到延误。当局劝请乘客出发前往机场之前先向航空公司查询航班情况。（老任）

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